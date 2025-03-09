Дарья Касаткина и Диана Шнайдер вышли в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Воспитанницы тольяттинской школы тенниса Дарья Касаткина и Диана Шнайдер вышли в третий круг одиночного разряда турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), сообщает championat.com.
Дарья в трех сетах победила американскую теннисистку Софью Кенин со счетом 3:6, 7:5, 6:4. Матч продолжался 2 часа 24 минуты. В рамках встречи Касаткина выполнила девять эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14. На счету Кенин ни одной подачи навылет, три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнта из 11.
Диана в двух сетах уверенно победила американскую теннисистку Алисию Паркс со счетом 6:1, 6:1. Матч продолжался 58 минут. В рамках встречи Шнайдер не выполнила ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Паркс две подачи навылет, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырех.
В следующем круге Касаткина встретится с соотечественницей Людмилой Самсоновой, а Шнайдер сыграет со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!