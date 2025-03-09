Дарья Касаткина и Диана Шнайдер вышли в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Воспитанницы тольяттинской школы тенниса Дарья Касаткина и Диана Шнайдер вышли в третий круг одиночного разряда турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), сообщает championat.com.

Дарья в трех сетах победила американскую теннисистку Софью Кенин со счетом 3:6, 7:5, 6:4. Матч продолжался 2 часа 24 минуты. В рамках встречи Касаткина выполнила девять эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14. На счету Кенин ни одной подачи навылет, три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнта из 11.

Диана в двух сетах уверенно победила американскую теннисистку Алисию Паркс со счетом 6:1, 6:1. Матч продолжался 58 минут. В рамках встречи Шнайдер не выполнила ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Паркс две подачи навылет, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырех.

В следующем круге Касаткина встретится с соотечественницей Людмилой Самсоновой, а Шнайдер сыграет со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич.