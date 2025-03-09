Инженер из Чапаевска, желая заработать, отдал мошенникам 2,3 млн рублей

В Чапаевске инженер производственного объединения стал жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В мессенджере с потерпевшим связался неизвестный, представившийся сотрудником банка. Он пообещал мужчине постоянный высокий доход и помощь в ведении финансовых операций путем инвестиций в выгодные проекты на одной из интернет-платформ. Поддавшись на заманчивое предложение получать большие дивиденды, житель Чапаевска взял кредит и перевел аферисту 2,3 млн руб., после чего неизвестный перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело.