Инженер из Чапаевска, желая заработать, отдал мошенникам 2,3 млн рублей

В Чапаевске инженер производственного объединения стал жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В мессенджере с потерпевшим связался неизвестный, представившийся сотрудником банка. Он пообещал мужчине постоянный высокий доход и помощь в ведении финансовых операций путем инвестиций в выгодные проекты на одной из интернет-платформ. Поддавшись на заманчивое предложение получать большие дивиденды, житель Чапаевска взял кредит и перевел аферисту 2,3 млн руб., после чего неизвестный перестал выходить на связь.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы