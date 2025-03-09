При хлопке самогонного аппарата в Сызрани пострадал мужчина

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В воскресенье, 9 марта, в 11:57 в ГУ МЧС России по Самарской области поступила информация о хлопке самогонного аппарата без последующего горения в квартире многоквартирного жилого дома на ул. Звездная, 74 в Сызрани, сообщили в пресс-службе Управления.