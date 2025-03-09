При хлопке самогонного аппарата в Сызрани пострадал мужчина

В воскресенье, 9 марта, в 11:57 в ГУ МЧС России по Самарской области поступила информация о хлопке самогонного аппарата без последующего горения в квартире многоквартирного жилого дома на ул. Звездная, 74 в Сызрани, сообщили в пресс-службе Управления.
На место происшествия были направлены 30 огнеборцев и 11 единиц техники.
В региональном управлении МЧС России отметили, что в результате происшествия погибших нет, пострадал 63-летний мужчина. Он направлен на медицинский осмотр в медучреждение. Эвакуация жильцов дома не проводилась.
"Несущие конструкции жилого дома не повреждены, нарушено остекление одной оконной рамы, произошло повреждение кухонного гарнитура.
Причина происшествия устанавливается.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.