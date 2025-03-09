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Происшествия

При хлопке самогонного аппарата в Сызрани пострадал мужчина

СЫЗРАНЬ. 9 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 9 марта, в 11:57 в ГУ МЧС России по Самарской области поступила информация о хлопке самогонного аппарата без последующего горения в квартире многоквартирного жилого дома на ул. Звездная, 74 в Сызрани, сообщили в пресс-службе Управления.

На место происшествия были направлены 30 огнеборцев и 11 единиц техники.

В региональном управлении МЧС России отметили, что в результате происшествия погибших нет, пострадал 63-летний мужчина. Он направлен на медицинский осмотр в медучреждение. Эвакуация жильцов дома не проводилась.

"Несущие конструкции жилого дома не повреждены, нарушено остекление одной оконной рамы, произошло повреждение кухонного гарнитура.

Причина происшествия устанавливается.

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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