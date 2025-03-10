В Волжском районе селянин прострелил шею сопернику в борьбе за даму сердца

В Волжском районе задержали подозреваемого в причинении легкого вреда здоровью, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В полицию Волжского района обратились медики, рассказавшие, что из кафе в больницу был госпитализирован мужчина с огнестрельным ранением шеи. Пострадавший рассказал полицейским, что его ранили из травматического пистолета и описал злоумышленника.

Подозреваемого удалось задержать в короткий срок. Им оказался 42-летний ранее не судимый местный житель, гражданин одного из соседних государств. У него изъяли травматический пистолет, доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и возбудили уголовно дело по ч.2 ст. 115 УК РФ.

По данным правоохранителей, конфликт между потерпевшим и подозреваемым продолжается длительное время, так как, с их слов, оба испытывали теплые чувства к одной женщине.

Как пояснил подозреваемый, вечером 23 февраля он заметил машину соперника возле одного из поселковых кафе. Решив в очередной раз поговорить с ним о возлюбленной, он, не совладав с эмоциями, во время разговора выстрелил в соперника из пистолета, найденного незадолго до происшествия. Однако, испугавшись содеянного, не оказав помощь пострадавшему, уехал домой, где и был оперативно задержан сотрудниками полиции.

Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего нанесен легкий вред.

"Участковыми уполномоченными полиции в отношении злоумышленника за стрельбу из оружия в неотведенных для этого местах собран и направлен в мировой суд материал, предусмотренный ч.2 ст. 20.13 КоАП РФ", — отмечается в сообщении.