Жительница Самары лишилась 600 тыс. рублей, переведя деньги на "безопасные ячейки"

В полицию Самары обратилась 40-летняя работница магазина стройматериалов. Женщина сообщила, что мошенники выманили у нее крупную сумму, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Заявительница рассказала, что ей позвонил неизвестный и сообщил о попытке хищения денег с ее банковских счетов. Чтобы предотвратить взлом, женщина перевела более 600 тыс. рублей на безопасные "ячейки". Спустя пару часов она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась за помощью в полицию.

Возбуждено уголовное дело.