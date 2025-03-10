Жительница Самары лишилась 600 тыс. рублей, переведя деньги на "безопасные ячейки"

В полицию Самары обратилась 40-летняя работница магазина стройматериалов. Женщина сообщила, что мошенники выманили у нее крупную сумму, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Заявительница рассказала, что ей позвонил неизвестный и сообщил о попытке хищения денег с ее банковских счетов. Чтобы предотвратить взлом, женщина перевела более 600 тыс. рублей на безопасные "ячейки". Спустя пару часов она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась за помощью в полицию.
Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы