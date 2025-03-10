В регионе перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха

В воскресенье, 9 марта, в Самарской области был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха, сообщает "Приволжское УГМС".

В Тольятти и Новодевичьем воздух прогрелся до 5,7 градусов Цельсия, что превысило показатели 2020 г. на 0,9 градуса. В Серноводске термометр показал +4, что побило температурный рекорд 1962 г. на 0,7 градуса. Теплее всего было в Сызрани — +7 градусов, что, по сравнению с 2020 г., выше на 0,3 градуса.