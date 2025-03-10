В Самаре отметят День православной книги

В пятницу, 14 марта, отмечается День православной книги — праздник Русской Православной Церкви, который приурочен к дате выпуска первой на Руси печатной книги Ивана Федорова "Апостол", вышедшей в свет 1 марта 1564 года. Отмечается с 2010 года.

14 марта, в 14:00, в Историческом парке "Россия — моя история" состоится лекция протоиерея Максима Кокарева — настоятеля Самарского Кирилло-Мариинского семинарского храма, ректора Самарской духовной семинарии.

Гостям расскажут о возникновении славянской письменности и вкладе святых Кирилла и Мефодия, которые создали первую славянскую азбуку — глаголицу. Их целью было сделать христианство доступным для славян. Позднее ученики Кирилла и Мефодия разработали кириллицу на основе греческого алфавита с элементами глаголицы, что упростило распространение письменности среди славян, знакомых с греческой графикой.

После лекции все желающие смогут поучаствовать в мастер-классе "Славянская письменность".

В 1564 г. Иван Федоров и Петр Мстиславец выпустили в Москве "Апостол" — первую точно датированную печатную книгу на Руси. Издание положило начало массовому книгопечатанию, способствуя просвещению и укреплению централизованного государства.