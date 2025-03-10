В Самаре отметят День православной книги

В пятницу, 14 марта, отмечается День православной книги — праздник Русской Православной Церкви, который приурочен к дате выпуска первой на Руси печатной книги Ивана Федорова "Апостол", вышедшей в свет 1 марта 1564 года. Отмечается с 2010 года.
14 марта, в 14:00, в Историческом парке "Россия — моя история" состоится лекция протоиерея Максима Кокарева — настоятеля Самарского Кирилло-Мариинского семинарского храма, ректора Самарской духовной семинарии.
Гостям расскажут о возникновении славянской письменности и вкладе святых Кирилла и Мефодия, которые создали первую славянскую азбуку — глаголицу. Их целью было сделать христианство доступным для славян. Позднее ученики Кирилла и Мефодия разработали кириллицу на основе греческого алфавита с элементами глаголицы, что упростило распространение письменности среди славян, знакомых с греческой графикой.
После лекции все желающие смогут поучаствовать в мастер-классе "Славянская письменность".
В 1564 г. Иван Федоров и Петр Мстиславец выпустили в Москве "Апостол" — первую точно датированную печатную книгу на Руси. Издание положило начало массовому книгопечатанию, способствуя просвещению и укреплению централизованного государства.
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????