Диана Шнайдер и Дарья Касаткина завершили выступления на турнире в Индиан-Уэллсе

Уроженка Жигулевска Диана Шнайдер и воспитанница тольяттинской школы тенниса Дарья Касаткина завершили свои выступления на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

В матче третьего круга Шнайдер проиграла представительнице Швейцарии Белинде Бенчич со счетом 4:6, 4:6, пишет championat.com.

Встреча продолжалась 1 час 39 минут. В ее рамках Шнайдер один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету ее соперницы один эйс, три двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 11 заработанных.

Дарья Касаткина в матче третьего круга уступила соотечественнице Людмиле Самсоновой. Счет 2:6, 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 56 минут.

В ее рамках Касаткина ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Самсоновой семь эйсов, две двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных.