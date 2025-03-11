У пенсионерки из Красноярского района мошенники с помощью хитрой схемы похитили полмиллиона рублей

В феврале жительнице Красноярского района позвонил мужчина, представившийся сотрудником газовой службы. Он сообщил, что всем жителям России необходимо создать личный кабинет, и подробно объяснил процедуру, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Не прошло и часа, как телефон зазвонил снова. На этот раз собеседницей пенсионерки стала неизвестная женщина, которая с тревогой в голосе предупредила о том, что нельзя сообщать свои персональные данные незнакомцам. Ее слова заставили задуматься, но тревога быстро сменилась новым звонком.
На этот раз в трубку говорила уже другая женщина, представившаяся сотрудником правоохранительных органов. Она рассказала о новой программе защиты сбережений пенсионеров и о многочисленных мошенниках, орудующих в регионе. Когда пенсионерка призналась, что боится мошенников, "правоохранитель" проявил особую заботу.
"Сколько у вас накоплений?" — спросила она. Услышав ответ, предложила "безопасное решение" — специальный курьер приедет и заберет деньги на проверку, после чего вернет их в полном объеме. Особенно подкупало то, что не требовалось ничего переводить через интернет — все будет сделано "официально".
Пенсионерка, введенная в заблуждение, собрала все свои сбережения — 500 тыс. рублей. Когда приехал курьер, она без колебаний отдала деньги под расписку. Вежливый молодой человек поблагодарил за сотрудничество и заверил, что через несколько дней все будет возвращено. После этого женщина позвонила дочери, которая посоветовала маме срочно обращаться в полицию.
Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы