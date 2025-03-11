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Футбол Спорт

Родриго Эсковаль: "С самого начала матча игроки "Крыльев" начали пытаться падать"

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Защитник "Акрона" Родриго Эсковаль после победы над "Крыльями Советов" (2:0) прокомментировал игру своей команды, пояснил момент с единоборством в момент гола Артема Дзюбы и высказался о его историческом рекорде.

— Изначально была идея — играть агрессивно, и это нам удалось, мы забили быстрый гол, после этого имели еще несколько возможностей, чтобы увеличить счет в матче. Потом немного упустили инициативу из-за наших ошибок, закончили первый там, ведя в счете.

Второй тайм был равным, игра была открытой. "Крылья Советов" — хорошая команда, имеющая сильные стороны, но мы смогли выстоять в определенных моментах, потом смогли забить второй. Была возможность забить третий мяч, но не получилось.

— Когда Дзюба забивал гол, некоторые эксперты считают, что в моменте единоборства Родриго и Бейла было нарушение со стороны португальца. Как ты помнишь тот момент?

— С самого начала матча игроки "Крыльев" начали пытаться падать и кричать, тем самым апеллируя к судье, чтобы были штрафные. Потом самарцы поняли, что судья дает играть. И, я считаю, там был обычный игровой момент. Бейл меня обхватил, я пытался уйти от его блока, движение, и он упал, не знаю даже, как комментировать этот момент.

— Гол Артема Дзюбы, исторический рекорд, насколько ты оценил масштаб этого события?

— Несомненно, это исторический момент, Артем — лучший российский голеадор, так сказать. Мы все очень рады за него, то есть мы не только пытаемся радоваться за результаты команды, но и за индивидуальные достижения наших футболистов. Артем — лидер как на поле, так и вне.

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