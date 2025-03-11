Около 10 млн рублей выплатила ВСК клиенту из Кировской области за сгоревший дом

Деревянный трехэтажный дом был застрахован в ВСК по полису имущественного страхования.
По условиям полисам, владелец получил более 8 млн рублей за сгоревший дом, еще 1,6 млн рублей — за внутреннюю отделку и оборудование.
Владелец приобрел недостроенный дом в 2023 году, в 2024 году провел ремонтные работы и застраховал строение в ВСК. На момент пожара в доме никого не было — собственник по окончании дачного сезона "закупорил" дом до весны. Электропроводка в доме была также отключена.
Зарево от пожара с трассы заметил автомобилист. Он и сообщил об этом в пожарную часть. К моменту прибытия пожарной службы деревянное строение было полностью охвачено огнем: крыша уже сгорела, стены обвалились внутрь. Вероятная причина пожара — поджог. Так как строение было застраховано, собственник получил полную страховую выплату от ВСК в размере около 10 млн рублей.
Последние комментарии
Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая