Около 10 млн рублей выплатила ВСК клиенту из Кировской области за сгоревший дом

Деревянный трехэтажный дом был застрахован в ВСК по полису имущественного страхования.

По условиям полисам, владелец получил более 8 млн рублей за сгоревший дом, еще 1,6 млн рублей — за внутреннюю отделку и оборудование.

Владелец приобрел недостроенный дом в 2023 году, в 2024 году провел ремонтные работы и застраховал строение в ВСК. На момент пожара в доме никого не было — собственник по окончании дачного сезона "закупорил" дом до весны. Электропроводка в доме была также отключена.

Зарево от пожара с трассы заметил автомобилист. Он и сообщил об этом в пожарную часть. К моменту прибытия пожарной службы деревянное строение было полностью охвачено огнем: крыша уже сгорела, стены обвалились внутрь. Вероятная причина пожара — поджог. Так как строение было застраховано, собственник получил полную страховую выплату от ВСК в размере около 10 млн рублей.