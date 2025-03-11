В Самарской области по инициативе губернатора активно развивается программа "Школа героев"

В Самарской области по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева активно развивается программа "Школа героев", которая является продолжением президентской программы — "Время героев".

Возможность участия в этой программе есть и у казаков-добровольцев казачьего добровольческого отряда БАРС-15 "Ермак". Подробнее о значимости работы над социализацией участников боевых действий рассказал Артем Ададуров — заместитель атамана Волжского войскового казачьего общества по государственной и иной службе. Артем Александрович является участником второго потока "Школы героев", а также возглавляет организацию "Ветераны СВО Самарской области", которая заключила соглашение по взаимодействию с фондом Защитники Отечества, поэтому не понаслышке знает, насколько эта поддержка необходима.

"Важность работы с процессом адаптации и социализации участников-ветеранов СВО в гражданском обществе, конечно, неоценима. Вот представьте, человек ушел в зону боевых действий, у него резкая смена обстановки, он привыкает к ней за пол года-год, появляются новые навыки и умения, которые применимы там, например навык выживания. Все это заканчивается по разным причинам, боец приходит обратно в общество, где он себя видит только где-то в далеком будущем. Он отвык от городской суеты, от поведенческих простых процессов, которые приняты в гражданском обществе. Теперь перед ним две задачи: во-первых, нужно привыкать, во-вторых, нужно трудоустроиться. Туда, где боец раньше работал его возможно и возьмут, а возможно совсем не возьмут. Вероятно, пока он находился в зоне боевых действий, он открыл для себя новые управленческие способности. А развивать эти способности хорошо помогает "Школа героев". В рамках этой программы участников тестируют по нескольким направлениям. По наиболее подходящему направлению предлагается обучение. Человек, обучившись, начинает понимать, что он не один, его помнят, предлагают должности. Программа "Школа героев" очень помогает в социализации и адаптации участников-ветеранов СВО", — сказал Артем Ададуров.