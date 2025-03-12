В ближайшие дни воздух в Самарской области прогреется до +15 °C

В Приволжском УГМС сообщили, что в ближайшие дни, с 12 по 15 марта, температура воздуха в Самарской области повысится до +15 °C.
В среду, 12 марта, в Самаре будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, туманно. Ветер южный, 8…13 м/с. Температура воздуха +6…+8 °C.
В четверг пятницу, 13 и 14 числа, в регионе сохранится облачная погода, пройдут небольшие дожди. Ветер южный, 3…8 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 °C, днем +5…+10 °C, местами до +15°C.
К субботе синоптики прогнозируют переменную облачность. Ветер юго-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 °C, днем +10…+15 °C, по северо-востоку до +5°C.
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Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????