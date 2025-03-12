Самару окутал плотный туман

В Самарской области объявили желтый уровень погодной опасности из-за тумана, передает Приволжское УГМС.

"В ближайший час местами по региону ожидается туман при видимости 500 метров и менее с сохранением днем 12 марта", — сообщили синоптики.

Во избежание дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана, региональная Госавтоинспекция рекомендует как водителям, так и пешеходам, проявлять повышенное внимание и меры безопасности на дороге.

Автомобилистам необходимо следить за соблюдением скоростного режима, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал движения. Также, важно проверить исправность световых приборов. При обгоне и перестроении обязательно включать указатели поворота.

Пешеходам стоит помнить, что человека в темной одежде плохо видно на проезжей части, особенно в темное время суток и в условиях тумана, в этой связи настоятельно рекомендуем использовать на одежде световозвращающие элементы.

Госавтоинспекция рекомендует всем участникам дорожного движения проявлять максимальную бдительность.