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Самарские бойцы получили помощь в рамках акции "Всегда рядом"

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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11 марта первый вице-президент Союза машиностроителей России, глава думского Комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев вместе с вице-губернатором Самарского региона, курирующим промышленность, Вячеславом Романовым передали очередную партию помощи бойцам бригаде спецназначения Центрального военного округа по линии благотворительной акции "Всегда рядом".

Фото: предоставлено Новикомбанком

Напомним, гуманитарная акция была инициирована главой Союза машиностроителей России Сергеем Чемезовым сразу после объявления СВО и проводится под эгидой СоюзМаш России и Лиги содействия оборонным предприятиям.

"В этот раз в зону боевых действий отправляем 12 квадрокоптеров, в том числе с тепловизорами, а также различную компьютерную технику и специализированное оборудование, аккумуляторы, военно-тактические аптечки. Кроме того, бойцам отдаем 2 устройства биоритмостимуляции отечественного производства — технологии быстрого восстановления, которые особенно необходимы на передовой", — прокомментировал передачу груза Владимир Гутенев.

Он также добавил, что общий объем сегодняшней помощи составил более 6,2 млн рублей.

Активное участие в гуманитарной акции "Всегда рядом" принимает и Воронежское региональное отделение СоюзМаш (ВРО СоюзМаш). Совместно с банком НОВИКОМ и благотворительным фондом "Отечество" оно обеспечивает образовательные учреждения на новых территориях оборудованием и спортивной формой. Также ведется работа по восстановлению мемориалов на территории ЛНР, что способствует сохранению исторической памяти и культурных традиций.

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