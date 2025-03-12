Самарские бойцы получили помощь в рамках акции "Всегда рядом"

11 марта первый вице-президент Союза машиностроителей России, глава думского Комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев вместе с вице-губернатором Самарского региона, курирующим промышленность, Вячеславом Романовым передали очередную партию помощи бойцам бригаде спецназначения Центрального военного округа по линии благотворительной акции "Всегда рядом".

Напомним, гуманитарная акция была инициирована главой Союза машиностроителей России Сергеем Чемезовым сразу после объявления СВО и проводится под эгидой СоюзМаш России и Лиги содействия оборонным предприятиям.

"В этот раз в зону боевых действий отправляем 12 квадрокоптеров, в том числе с тепловизорами, а также различную компьютерную технику и специализированное оборудование, аккумуляторы, военно-тактические аптечки. Кроме того, бойцам отдаем 2 устройства биоритмостимуляции отечественного производства — технологии быстрого восстановления, которые особенно необходимы на передовой", — прокомментировал передачу груза Владимир Гутенев.

Он также добавил, что общий объем сегодняшней помощи составил более 6,2 млн рублей.

Активное участие в гуманитарной акции "Всегда рядом" принимает и Воронежское региональное отделение СоюзМаш (ВРО СоюзМаш). Совместно с банком НОВИКОМ и благотворительным фондом "Отечество" оно обеспечивает образовательные учреждения на новых территориях оборудованием и спортивной формой. Также ведется работа по восстановлению мемориалов на территории ЛНР, что способствует сохранению исторической памяти и культурных традиций.