ПСБ расширил возможности сберегательных продуктов

ПСБ предложил розничным клиентам новый накопительный счет "Атлант"* с максимальной доходностью до 16% годовых. При открытии счета клиент выбирает оптимальный для него способ начисления процентов — на минимальный остаток или на ежедневный остаток на счете.

Максимальная ставка 16% годовых доступна клиентам, выбравшим начисление процентов на минимальный остаток на счете в сумме от 10 000 рублей. Ставка 15% годовых действует при начислении процентов на ежедневный фактический остаток по счету в размере от 10 000 рублей. Доход по накопительному счету выплачивается ежемесячно, проценты по счету капитализируются.

Также ПСБ расширил возможности по вкладу "Мой доход"**: для пенсионеров, получающих пенсию на карту ПСБ, действует надбавка в размере 1 п. п., соответственно, максимальная доходность составит 22,5% годовых при размещении средств от 100 тыс. рублей на срок 6 месяцев. Для тех клиентов, которые только планируют перевод пенсии в ПСБ, при открытии вклада "Мой доход" также действует надбавка в 1 п. п. Кроме того, в рамках действующей акции "Бонус к пенсии" можно получить дополнительное единоразовое вознаграждение в размере 2000 рублей при переводе пенсии в ПСБ.

"При сохранении высокой ключевой ставки объем рынка сбережений продолжит стабильно расти в течение 2025 года. Вкладчики, которые получили рекордную доходность, разместив средства на депозитах на короткие сроки, предпочтут реинвестировать полученные средства в накопительные продукты с гибкими условиями — поэтому мы улучшили условия по вкладу "Мой доход" и обновили линейку накопительных счетов, предоставив клиентам возможность оперативного управления накоплениями за счет выбора удобного способа получения доходности", — отметил Юрий Латанов, начальник управления сберегательных и транзакционных продуктов ПСБ.

Вклад и накопительный счет доступны в мобильном или интернет-банке, а также в отделении ПСБ.