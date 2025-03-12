Новым гендиректором "Волгабурмаша" стал Иван Аветисян

Новым генеральным директором "Волгабурмаша" с марта 2025 г. стал бывший руководитель "Средневолжской газовой компании" Иван Аветисян, пишет "Самарское обозрение". Его назначение — следствие прихода на завод новых владельцев. Если ранее "Волгабурмаш" контролировали структуры, связанные с НПФ "Благосостояние", то теперь их место заняла группа закрытых паевых инвестиционных фондов.

"В отличие от прежнего собственника, для которого завод был все-таки непрофильным активом, фонды, пришедшие ему на смену, специализируются на инвестициях в промышленность, в частности, в машиностроение. Я на протяжении года принимал участие в подготовке сделки по переходу собственности и комплексной оценке предприятия. Мое появление в качестве руководителя предприятия связано с желанием усилить команду управления предприятием с целью дальнейшего его развития и инвестиций", — прокомментировал изданию свой приход на пост директора "Волгабурмаша" Иван Аветисян.

Нынешнее состояние "Волгабурмаша" Иван Аветисян оценивает как "умеренно стабильное". "Вот уже несколько лет предприятие балансирует на уровне нулевого финансового результата, что неплохо при отсутствии инвестиций на обновление основных фондов и умеренном уровне кредиторской задолженности". Сейчас завод работает на 25-30% от своей проектной мощности. Последнее глобальное техперевооружение производилось там в 1999-2004 гг., и, несмотря на это, станочный парк находится в работоспособном состоянии. В числе основных задач, стоящих перед ним как руководителем, Иван Аветисян называет "формирование и реализацию стратегии развития предприятия на годы вперед, для этого необходимо выработать наиболее подходящую систему управления, сформировать эффективную команду менеджеров, обеспечить ликвидацию узких мест на производстве и расширить географию коммерческой деятельности предприятия".

Как пишет "СО", до конца января 2025 г. Иван Аветисян возглавлял крупнейшую газораспределительную организацию Самарской области — ООО "Средневолжская газовая компания" — и покинул пост ее руководителя с формулировкой "в связи с переходом на новую работу". Сразу после этого он стал директором УКХ "Волгопромгаз", теперь, судя по всему, он какое-то время будет совмещать две руководящие должности — в "Волгопромгазе" и в "Волгабурмаше". Но совмещение будет непродолжительным, поскольку круг задач и владельцев обеих структур разный.

"В моем понимании это совмещение временное, конечно же, оно согласовано со всеми управляющими органами. ВПГ не ведет глобальной производственной деятельности, хотя и здесь есть место для оптимизации, но скорее это второстепенная задача. Основное место работы надеюсь на продолжительный период, — ВБМ", — пояснил сам Иван Аветисян.

"Волгабурмаш" работает на площадке бывшего Куйбышевского долотного завода, созданного еще в советские времена и когда-то был крупнейшим предприятием по выпуску породоразрушающего инструмента в России. После приватизации и смены ряда собственников, компания провалилась в банкротство, из которого ее основные активы были выведены лишь в 2022 г. основными кредиторами — структурами НПФ "Благосостояние". По информации "СПАРК-Интерфакс", выручка компании по итогам 2023 г. — 1,5 млрд руб., чистая прибыль — 162 миллиона. Финансовые показатели за 2024 г. еще не раскрывались.