Иван Аветисян возглавил УК холдинга "Волгопромгаз"

Появилась информация о новом месте работы бывшего председателя правления "Средневолжской газовой компании" (СВГК) Ивана Аветисяна. Он возглавил управляющую компанию холдинга "Волгопромгаз".

Как указано в сервисе проверки контрагентов Rusprofile, назначение произошло 3 февраля. Иван Аветисян занял пост управляющего директора, заменив Анатолия Афанасьева, который был руководителем УК с 2016 года.

Иван Аветисян возглавлял СВГК с июля 2018 года по январь 2025 года. Его уход в компании объясняли переходом на новую работу. Пост председателя правления СВГК занял Денис Волков.

Назначение Ивана Аветисяна в руководство "Волгопромгаза" не стало неожиданностью. Ведь он является сыном основателя холдинга и одного из владельцев управляющей компании, известного самарского бизнесмена Владимира Аветисяна (65,93%). Также учредителями УК значатся ООО "База" (15,84%), Александр Розенцвайг (8,24%), Валентина Афанасьева и Людмила Гончарова (по 5%).

Помимо этого, Иван Аветисян сейчас является соучредителем ООО "Сити-Строй" и генеральным директором московского ООО "Патриот", которым владеет Владимир Аветисян.

Что касается СВГК, ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявлял, что инициирует возврат активов, в свое время переданных компаниям отца Ивана Аветисяна — Владимира Аветисяна (СВГК и Самарагаз подконтрольны ему): "Мы инициируем полностью возврат активов, переданных всем компаниям, у которых есть название, связанное с Владимиром Евгеньевичем Аветисяном и с его сыном, в части газового хозяйства полностью — на региональном, муниципальном уровне. Каждый муниципалитет, каждый регион передавал в свое время такого рода инфраструктуру, где-то за копейку, где-то за три, где-то по полной стоимости".

В конце декабря глава региона сообщил, что написал заявление в правоохранительные органы о признаках наличия состава преступления в деятельности руководителей СВГК и Самарагаза. По его словам, они могли проявить халатность и оказывать услуги, не отвечающие требованиям безопасности. Вячеслав Федорищев при этом сослался на многочисленные инциденты в сфере эксплуатации газового оборудования, произошедшие в регионе.

В январе стало известно, что более чем 20 муниципалитетов и сельских поселений области официально уведомили СВГК о разрыве договоров аренды газовых сетей общей протяженностью более 612 километров (газораспределительные сети, находящиеся в аренде/безвозмездном пользовании СВГК имеются во всех 37 муниципальных образованиях области). Региональные власти объясняли такой шаг тем, что СВГК не выполняла обязательства по договорам.

В интервью ТАСС 27 января губернатор сообщил, что после расторжения муниципалитетами договоров аренды газовых сетей с СВГК их операторами могут стать структуры Газпрома.