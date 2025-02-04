Иван Аветисян возглавил УК холдинга "Волгопромгаз"

Появилась информация о новом месте работы бывшего председателя правления "Средневолжской газовой компании" (СВГК) Ивана Аветисяна. Он возглавил управляющую компанию холдинга "Волгопромгаз".
Как указано в сервисе проверки контрагентов Rusprofile, назначение произошло 3 февраля. Иван Аветисян занял пост управляющего директора, заменив Анатолия Афанасьева, который был руководителем УК с 2016 года.
Иван Аветисян возглавлял СВГК с июля 2018 года по январь 2025 года. Его уход в компании объясняли переходом на новую работу. Пост председателя правления СВГК занял Денис Волков.
Назначение Ивана Аветисяна в руководство "Волгопромгаза" не стало неожиданностью. Ведь он является сыном основателя холдинга и одного из владельцев управляющей компании, известного самарского бизнесмена Владимира Аветисяна (65,93%). Также учредителями УК значатся ООО "База" (15,84%), Александр Розенцвайг (8,24%), Валентина Афанасьева и Людмила Гончарова (по 5%).
Помимо этого, Иван Аветисян сейчас является соучредителем ООО "Сити-Строй" и генеральным директором московского ООО "Патриот", которым владеет Владимир Аветисян.
Что касается СВГК, ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявлял, что инициирует возврат активов, в свое время переданных компаниям отца Ивана Аветисяна — Владимира Аветисяна (СВГК и Самарагаз подконтрольны ему): "Мы инициируем полностью возврат активов, переданных всем компаниям, у которых есть название, связанное с Владимиром Евгеньевичем Аветисяном и с его сыном, в части газового хозяйства полностью — на региональном, муниципальном уровне. Каждый муниципалитет, каждый регион передавал в свое время такого рода инфраструктуру, где-то за копейку, где-то за три, где-то по полной стоимости".
В конце декабря глава региона сообщил, что написал заявление в правоохранительные органы о признаках наличия состава преступления в деятельности руководителей СВГК и Самарагаза. По его словам, они могли проявить халатность и оказывать услуги, не отвечающие требованиям безопасности. Вячеслав Федорищев при этом сослался на многочисленные инциденты в сфере эксплуатации газового оборудования, произошедшие в регионе.
В январе стало известно, что более чем 20 муниципалитетов и сельских поселений области официально уведомили СВГК о разрыве договоров аренды газовых сетей общей протяженностью более 612 километров (газораспределительные сети, находящиеся в аренде/безвозмездном пользовании СВГК имеются во всех 37 муниципальных образованиях области). Региональные власти объясняли такой шаг тем, что СВГК не выполняла обязательства по договорам.
В интервью ТАСС 27 января губернатор сообщил, что после расторжения муниципалитетами договоров аренды газовых сетей с СВГК их операторами могут стать структуры Газпрома.
Последние комментарии
Таких плохих дорог никогда не было. Во дворах только на танке можно передвигаться! Во дворах можно сказать что дорог уже НЕТ. Есть частичное асфальтовое покрытие между ямами! Это разруха!
В каждом приличном, крупном городе есть свой "сити" - с группой знаковых небоскребов... И, только, в Самаре - опять, ничего нельзя ... Очень грустно
Проверку на вредное воздействие электромагнитного излучения провели,конечно же?заодно и рамки,которыми облучают по несколько раз в день проверили?роспотребпозор принял?
Где парки? Опять назовут сквер, созданный в советском времени, именем Азарова, Ливанского, Хинштейна.
Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!