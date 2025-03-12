В Чапаевске разыскивают пропавшего подростка

Сотрудники полиции разыскивают 15-летнего Владимира Юдина, который 12 марта 2025 г. в 15:00 ушел из дома в пос. Титовка г.о. Чапаевск, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

"Полицейские проверяют места возможного нахождения подростка. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних и оперуполномоченные отдела уголовного розыска работают с семьей разыскиваемого, опрашивают знакомых, отрабатывают места его возможного появления", - уточняется в сообщении.

Приметы подростка: на вид 13-15 лет, был одет в длинную куртку черного цвета с белыми пятнами, вязаную шапку фисташкового цвета, джинсы серого цвета, кроссовки серого цвета. С собой может носить рюкзак черного цвета.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить по телефонам: 8 (846 39) 2-28-55, 102. Также информацию можно сообщить по номеру дежурного ОИиОС ГУ МВД России по Самарской области: 8(999)701-02-33.