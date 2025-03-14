Ремонтировали беспилотники: в СТАПМ состоялся региональный этап конкурса «Профессионалы»

Смоделировать недостающую деталь для квадрокоптера, найти неисправность в двигателе внутреннего сгорания беспилотника самолетного типа, заменить камеру на дроне — эти и другие навыки должны продемонстрировать участники регионального этапа чемпионатного движения «Профессионалы» в компетенции «Ремонт беспилотных летательных аппаратов». Соревнования прошли в Самарском техникуме авиационного и промышленного машиностроения имени Д.И. Козлова (СТАПМ).

Планируют выпускать беспилотники

Образовательное учреждение накопило большой опыт по работе с беспилотниками, так как с 2017 года обучает студентов по этому направлению и имеет отличную базу для проведения профессиональных соревнований высокого уровня.

Научат летать: в Самаре открыли центр практической подготовки БАС Дроны самолетного и вертолетного типа, 3D-принтеры для печати комплектующих беспилотника, полетные зоны в помещении и на улице, ремонтные мастерские и компьютерные программы для тренировки навыков пилотирования - эти и другие ресурсы получил Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения (СТАПМ) имени Дмитрия Ильича Козлова в рамках национального проекта "Развитие беспилотных авиационных систем" (БАС). Подробнее о том, кого и как здесь будут учить работе с дронами, - в нашем материале.

В 2024 году СТАПМ получил грант на создание Центра практической подготовки по работе с беспилотниками в рамках профильного нацпроекта. На эти средства был сделан ремонт в помещениях, где разместили классы, ремонтные мастерские и полетные зоны, закуплены плазменные панели, новая мебель, компьютеры с программным обеспечением, 3D-принтеры, комплектующие, необходимые инструменты для ремонта дронов, беспилотники самых разных размеров и модификаций.

Сегодня в Центре под руководством опытных педагогов обучаются не только студенты техникума и учащиеся школ-партнеров, но и представители предприятий и ведомств, которым необходимы навыки работы с дронами.

Источник фото: архив "Волга Ньюс"

Следующий шаг — изготовление беспилотников на базе техникума. А для этого нужно прокачивать свои навыки по ремонту беспилотных летательных аппаратов. Такую возможность студенты СТАПМ получили на региональном этапе чемпионатного движения "Профессионалы". Именно они стали участниками компетенции "Ремонт беспилотных летательных аппаратов" (БПЛА), которая, к слову, в Самарской области проводится впервые.

"Осваивая ремонт беспилотников, изучая двигатели внутреннего сгорания, работая с композиционными материалами, мы двигаемся к новому этапу в нашей жизни — производству беспилотников самолетного типа", — пояснил директор СТАПМ Валерий Климов.

С ювелирной точностью

Участникам компетенции предстояло выполнить 6 модулей-заданий в течение трех дней.

Первый — это диагностика БПЛА самолетного типа. Ребята должны были выявить дефекты и устранить их, провести плановую предполетную подготовку, настроить рулевые узлы. Все свои действия конкурсанты должны были заносить в специальные бланки, причем использовать для этого соответствующую терминологию. Это тоже оценивают эксперты.

Автор фото: Ирина Попова

Во втором модуле студенты занимались диагностикой и ремонтом БПЛА мультироторного типа.

В третьем модуле ребятам предстояло работать с композиционными материалами. Это важно, поскольку большинство беспилотников и мультироторного, и самолетного типов сделаны из этих материалов — очень легких и очень прочных.

Автор фото: Ирина Попова



"Конкурсантам выдается часть крыльев, в которых имеется повреждение, например, отверстие. В распоряжении у студентов — эпоксидная смола и набор композиционных тканей. Ребята должны выполнить полноценный ремонт крыла и записать каждый свой шаг профессиональным языком в ведомости", — рассказал главный эксперт компетенции, преподаватель СТАПМ Владислав Векленко.

Следующий модуль подразумевает разработку конструкционного узла для квадрокоптера.

Участникам соревнований выдали квадрокоптер с четырьмя лучами и четырьмя моторами. По легенде задания в этом дроне не хватает одного узла. За 2 часа его нужно смоделировать в 3-D формате, а затем подготовить специальный файл для печати этой детали в 3 D принтере.

"В пояснительной записке конкурсанты писали, как их модель нужно печатать, при каком наполнении, какой материал использовать. Сама печать происходила в неконкурсное время, так как этот процесс занимает несколько часов", — пояснил Владислав Александрович.

Автор фото: Ирина Попова

В следующем модуле студенты получили напечатанную деталь, которую они установили на квадрокоптер вместо утерянной. При этом чаще всего этот узел конкурсантам приходилось дорабатывать, так как принтер печатает неидеально.

После узел тестировали: он должен быть прочным и целым.

В последнем модуле конкурсанты работали с двигателем внутреннего сгорания. Такие двигатели могут быть установлены на беспилотники самолетного типа. Поэтому тем, кто с ними работает, важно знать устройство этого агрегата.

Автор фото: Ирина Попова



Студентам выдали заранее подготовленный к диагностике двигатель и детали, которые они в нем должны поменять. Предоставляется также необходимый набор инструментов. Также все свои действия конкурсанты заносили в дефектную ведомость.

Команда экспертов, среди которых наставники ребят и индустриальный эксперт — представитель РКЦ "Прогресс", оценивала не только качество работ и ведение необходимой документации, но и соблюдение техники безопасности на всех этапах заданий и чистоту рабочего пространства.

Команда экспертов компетенции "Ремонт БПЛА". Автор фото: Ирина Попова

"После выполнения каждого модуля конкурсанты должны были привести в порядок свое рабочее место", — добавил Владислав Векленко.

Больше новых кадров

Студентка СТАПМ Альбина Адиулина впервые принимает участие в таких соревнованиях. Девушка рассказала, что готовилась к ним под руководством своего педагога более трех месяцев.

Автор фото: Ирина Попова



Альбина призналась, что самым сложным для нее был второй модуль, поскольку в нем нужно было классифицировать много поломок, настраивать дрон в программе INAV (специальная программа для настройки квадрокоптера — Прим. ред.) и испытывать дрон на работоспособность.

А легче всего девушке дался ремонт двигатель внутреннего сгорания, потому что в этом задании не требовалось много информации заносить в ведомость, а все детали были уже на столе.

Альбина планирует свою карьеру связать с беспилотниками. Выбрала эту специальность потому, что это новая профессия, которая открывает много возможностей для реализации и создания чего-то нового. И девушку не смущает, что большинство ее коллег-студентов — это парни. "Сначала было немного некомфортно, но с течением времени это прошло. Потому что у нас появились общие интересы по учебе", — объяснила Альбина.

Руководство СТАПМ только приветствует, когда в сфере работы с беспилотниками появляются новые лица. Ведь беспилотная авиация сегодня находится в стадии бурного развития. Модули по обучению работе с БПЛА включаются в различные образовательные программы, которые готовят специалистов для сельского хозяйства, промышленности, строительства, робототехники и так далее. "Поэтому хочется надеяться, что в будущем и участников конкурсов профессионального мастерства по этой компетенции будет больше. И в том числе школьников-юниоров, с которыми наши преподаватели сегодня очень активно работают", — резюмировал директор СТАПМ.



