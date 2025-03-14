Средний прием врача обходится россиянам в 3,5 тыс. рублей, самые востребованные профильные врачи — неврологи и гинекологи: аналитика ВСК

Россияне обращаются за медицинской помощью примерно 6-7 раз за год — к такому выводу пришли в Страховом Доме ВСК по результатам анализа обращений в компанию по ДМС за 2024 год. Средняя стоимость приема одного специалиста составляет 3,5 тыс. рублей, а самыми востребованными врачами являются терапевт, невролог и гинеколог — на них приходится порядка 40% от общего числа консультаций по ДМС.
По оценкам ВСК, самыми востребованными среди россиян врачами являются:
- Терапевт (18%)
- Невролог (11%)
- Гинеколог (10%)
- Оториноларинголог (7%)
- Гастроэнтеролог (6%)
Реже всего среди узкопрофильных специалистов застрахованные обращались к диетологам, трихологам, отоневрологам.
За медицинскими услугами (включая не только посещения врачей, но также диагностику, лабораторные исследования, операции и прочее) наши соотечественники чаще всего обращались к стоматологам — 16% обращений. Основная их доля — 81% — приходится на стоматологические процедуры, где самыми посещаемыми являются услуги по восстановлению зуба (19%) и лечение кариеса (14%). На консультацию к стоматологам приходится 19% обращений. Еще примерно 6,3% обращений по ДМС, как правило, приходится на заболевания сердечно-сосудистой системы, чаще всего застрахованные обращаются по болезням, связанным с повышенным артериальным давлением (63% из количества обращений).
Все чаще россияне выбирают врачебные консультации онлайн. Так, на Цифровую клинику — флагманский ДМС-сервис онлайн-консультаций и сопровождения пациентов, — в 2024 году пришлось 4% от общего количества обращений к врачам. Самые востребованные сервисы: консультации терапевтов (21,7% обращений) и дежурных терапевтов (12,2%). С каждым годом наши соотечественники все больше внимания уделяют психическому здоровью, на долю психологов пришлось 7,9% онлайн-консультаций.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас