Певица из Самарской области стала участницей Международного вокального конкурса "Звезда — 2025"

Певица Полина Горетая из Самарской области стала участницей Международного вокального конкурса "Звезда — 2025", сообщает пресс-служба регионального минкульта.

Это первое в истории музыкальное состязание, в котором принимают участие представители всех регионов России, стран БРИКС и СНГ. На площадке конкурса собираются самые талантливые и яркие исполнители.

Полина родилась и выросла в с. Красный Яр, с раннего детства увлеклась вокалом — в 5 лет бабушка отдала девочку в Образцовый детский вокальный коллектив "Музыкальная капель", в котором она занималась до 14 лет. Сейчас Полина преподает вокал, и сама руководит вокальным коллективом.



Поддержать финалистов можно будет на сайтах зазвезду.рф, zazvezdy.ru, где с 29 марта стартует голосование.