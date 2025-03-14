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Музыка Культура

Певица из Самарской области стала участницей Международного вокального конкурса "Звезда — 2025"

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Певица Полина Горетая из Самарской области стала участницей Международного вокального конкурса "Звезда — 2025", сообщает пресс-служба регионального минкульта.

Это первое в истории музыкальное состязание, в котором принимают участие представители всех регионов России, стран БРИКС и СНГ. На площадке конкурса собираются самые талантливые и яркие исполнители.

Полина родилась и выросла в с. Красный Яр, с раннего детства увлеклась вокалом — в 5 лет бабушка отдала девочку в Образцовый детский вокальный коллектив "Музыкальная капель", в котором она занималась до 14 лет. Сейчас Полина преподает вокал, и сама руководит вокальным коллективом.

Поддержать финалистов можно будет на сайтах зазвезду.рф, zazvezdy.ru, где с 29 марта стартует голосование.

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