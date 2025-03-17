Собрать электроустановку: «Профессионалы» соревновались в Самарском техникуме промышленных технологий

В 2025 году образовательное учреждение впервые приняло региональный этап чемпионатного движения «Профессионалы» в двух возрастных категориях: студенты и юниоры-школьники. Отличались ли задания у ребят? Представители каких предприятий стали индустриальными экспертами на площадке? Об этом и многом другим – в нашем материале.

На старте карьеры

Самарский техникум промышленных технологий с 2014 года накопил огромный опыт в проведении соревнований профмастерства в компетенции "Электромонтаж".

"Заместитель директора техникума по учебно-производственной работе Алексей Викторович Гагарин является региональным менеджером этой компетенции. Он курирует соревнования по этой дисциплине на всей территории Самарской области. А также как эксперт участвует в разработке заданий для конкурсантов", — рассказала исполняющий обязанности директора Самарского техникума промышленных технологий Ольга Чистякова.

Системная работа с компетенцией "Электромонтаж" дала свои плоды. Педагоги техникума по праву гордятся студентами, которые успешно выступают на соревнованиях профмастерства в этой компетенции. Один из них четверокурсник Петр Мещанов, он учится на специальности "Монтаж, наладка, эксплуатация электрооборудования промышленных гражданских зданий". Студент дважды выигрывал региональные этапы и дважды участвовал в межрегиональных отборах. В 2024 году Петр представлял свое образовательное учреждение и Самарскую область в целом в финале Всероссийского чемпионатного движения "Профессионалы", который проходил в Санкт-Петербурге. Несмотря на то что призовое место парню занять не удалось, участие в соревнованиях для него все равно стало трамплином в будущее: Петра заметили представители самарского предприятия "Электрощит" и взяли студента на работу. Сегодня Петр одновременно учится и работает на заводе по дуальной системе обучения. Отклики работодателя о молодом специалисте — сугубо положительные.

К слову, "Электрощит" не единственный социальный партнер техникума. Список предприятий, с которыми работает образовательное учреждение, большой. В него в том числе входят АО "Салют", ПАО "ОДК-Кузнецов", АО РКЦ "Прогресс", ОАО "ЕПК Самара", "Строммашина", завод "Авиакор-Авиационный завод", международный аэропорт Курумоч, ЗАО "Самарский гипсовый комбинат".

"Мы готовим специалистов не только в сфере электромонтажа. Ребята у нас обучаются по большому спектру профессий гуманитарного профиля. Вот, например, в настоящее время мы работаем с Арбитражным судом Самарской области, так как у нас есть специальность "Юриспруденция". По направлению "Социальная работа" мы очень тесно сотрудничаем с центрами социального обслуживания населения, с отделениями социального фонда России в Самарской области", — пояснила Ольга Александровна. По ее словам, за последние три года количество договоров о партнерстве с предприятиями региона увеличилось в несколько раз.

"Компании и предприятия сначала приглашают наших студентов к себе на практику, затем трудоустраивают. Мы переводим таких ребят на обучение по индивидуальному учебному плану или на договор дуального обучения. Кто-то сразу заключает целевой договор", — добавила руководитель техникума.

По статистике, 75-80% выпускников техникума устраиваются работать по специальности.

Оттачивали мастерство

Экспертами в компетенции "Электромонтаж" на чемпионате "Профессионалы" стали представители профильных предприятий: "Электрощита" и "Самарского гипсового комбината" Они вместе с экспертами-наставниками оценивали работы конкурсантов как в основной возрастной категории, так и в категории юниоры.

Команда экспертов компетенции "Электромонтаж". Автор фото: Ирина Попова

Задание для студентов состояло из трех модулей. Первый — монтаж и пусконаладка электроустановки с ее программированием. Второе задание — это модуль "Поиск неисправностей". И третий модуль — программирование панели HMI. Это задание было введено в программу соревнований в этом году. Так как такое оборудование широко используется на многих производственных предприятиях.

Панель HMI (Human Machine Interface — с англ. "человеко-машинный интерфейс" — Прим. ред.) — представляет собой планшетный компьютер, который используется для удаленного управления технологическим процессом. На соревнованиях это работа электроустановки. Панель HMI позволяет просматривать и мониторить процессы, диагностировать проблемы, визуализировать данные. Ребята программируют на панели присваивание логина и пароля, выставляют дату и время, выводят на нее нужные кнопки, которые позволят управлять электроустановкой.

В старшей возрастной категории в соревнованиях приняли участие 9 студентов из различных учреждений среднего профессионального образования (СПО): сызранского политехнического колледжа, кинель-черкасского сельскохозяйственного техникума, строительно-энергетического колледжа имени П. Мачнева, самарского техникума промышленных технологий, самарского авиационного техникума, самарского машиностроительного колледжа, большеглушицкого государственного техникума, губернского техникума м. р. Кошкинский, новокуйбышевского нефтехимического техникума.

По регламенту студенты должны были выполнить свои задания за 20 часов. 18 часов отведены на монтаж, пусконаладку, и программирование электроустановки, 1 час — модуль поиска неисправности и 1 час — программирование панели HMI.

Автор фото: Ирина Попова

"В монтажных схемах у ребят-студентов и юниоров есть две части внутри. Первая — это схема управления двигателем — силовая часть, как мы с экспертами ее называем, и схема управления освещением. Вот, например, юниорам нужно собрать реверсивную схему управления двигателем, когда он вращается в одну сторону и в другую. А конкурсантам основной категории нужно смоделировать схему откатных ворот. Когда ворота открываются, двигаются до какой-то определенной точки, срабатывает концевой выключатель, и потом через 10 секунд они начинают закрываться. Вторая часть — сборка схемы освещения. Ее ребята должны запрограммировать через логическое реле. А реле создает определенные сценарии. Например, нажимаем на определенную клавишу, должны загореться или заморгать определенные светильники; нажимаем на другую клавишу — запускается другой алгоритм работы электроустановки", — рассказал главный эксперт компетенции "Электромонтаж" Алексей Гагарин.

Так выглядит готовая конкурсная работа у студентов. Автор фото: Ирина Попова

Одним из конкурсантов компетенции стал студент 2 курса техникума промышленных технологий Антон Кисляков. Парень рассказал, что учиться в техникум пришел по стопам отца, который 20 лет назад окончил это же образовательное учреждение. "И до сих пор работает по специальности", — с гордостью добавляет студент.

Автор фото: Ирина Попова

Сам Антон в конкурсах профмастерства не новичок. Интерес к ним зародился после просмотра видео в соцсетях, на котором будучи еще школьником он увидел, как специалисты на время собирают электроустановку.

Антон выигрывал соревнования в техникуме. А когда появилась возможность показать себя в региональном этапе движения "Профессионалы", у парня не было никаких сомнений — надо участвовать.

"Подготовка у нас была серьезная. Тренировки каждый день после занятий в техникуме по два часа. Это были и слесарно-сборочные работы, и сборка различных схем, и занятия на компьютерах в определенных программах. Кроме этого, я еще читал много разной литературы о том, например, как работают определенные логические реле или другие приборы", — вспоминает студент.

Антон занял 4 место в компетенции "Электромонтаж", но парень не унывает: все равно получил бесценный опыт, который обязательно пригодиться в дальнейшем. Плюс — увидел свои ошибки и понял, над чем нужно еще работать для достижения лучшего результата.

После выступления в своей возрастной категории Антон Кисляков стал техническим экспертом у юниоров.

"Раз ребята сами пришли, значит, им это интересно. И это видно, что они работают с удовольствием. Да, допускают некоторые ошибки, которые не делаем мы, студенты, но все равно за ними приятно наблюдать, видеть, как они стараются", — поделился своими впечатлениями Антон.

И фрезеровщик, и электрик

В программе конкурса юниоров-школьников предусмотрены 4 модуля: монтаж электроустановки в соответствии со схемами; поиск неисправностей, где на специальном стенде так же, как и у основной группы, ребята ищут заложенные экспертами неисправности; и программирование, в том числе панели HMI. Задания адаптированы для школьников.

Автор фото: Ирина Попова

Конкурсантов на компетенцию юниоры направили 5 школ: № 46, № 48, № 68 Самары, школа № 1 города Нефтегорска и школа села Самовольно-Ивановка Алексеевского района.

А у юниоров на выполнение всех модулей было заложено 13 часов: 9 — на монтаж электроустановки, по часу на программирование и поиск неисправности, два часа — на программирование панели HMI. Ребята работали с перерывами, в один из которых мы побеседовали с конкурсантом из 46 школы.

Автор фото: Ирина Попова

Егор Петросов впервые пробует свои силы в конкурсе по электромонтажу, но не в первые — в чемпионатном движении "Профессионалы". В 2024 году школьник выступал в финале Всероссийского конкурса в компетенции "Фрезерные работы со станками ЧПУ". Для того, чтобы принять участие в конкурсе этого года, юниор решил освоить навыки электромонтажа.

Автор фото: Ирина Попова

"Здесь нам нужно сделать так, чтобы вся схема работала. Собрать электрическую цепь с нуля, применить слесарные навыки. Самое сложное, пожалуй, разобраться в комплексе заданий, понять, что за чем следует и не запутаться в этом", — рассказал конкурсант.

Егор говорит, что к техническим специальностям у него всегда лежала душа, поэтому решил, что освоит как можно больше направлений, чтобы в будущем у него был выбор, куда пойти работать.

Связь с работодателями и приобретение новых знаний и навыков — это, пожалуй, самые важные преимущества, которые получают участники чемпионата "Профессионалы". А это значит, что перед ними открываются более широкие карьерные перспективы и возможности объединения с сообществом профессионалов своего дела.