Хоккейная "Лада" на домашнем льду разгромила "Нефтехимик"

В воскресенье, 16 марта, на ЛДС "Лада-Арена" в Тольятти состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между "Ладой" и "Нефтехимиком" из Нижнекамска". По итогам игры счет составил 7:1 в пользу хозяев льда.
Дублем в составе тольяттинцев отметился Энтони Камара. Также шайбы в ворота соперника забросили Никита Михайлов, Андрей Алтыбармакян, Михаил Фисенко, Дмитрий Кугрышев и Никита Попугаев.
В команде соперников единственную шайбу удалось забить Вячеславу Лещенко.
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