Хоккейная "Лада" на домашнем льду разгромила "Нефтехимик"

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В воскресенье, 16 марта, на ЛДС "Лада-Арена" в Тольятти состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между "Ладой" и "Нефтехимиком" из Нижнекамска". По итогам игры счет составил 7:1 в пользу хозяев льда.