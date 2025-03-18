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Хоккей Спорт

ЦСК ВВС обыграл "Челны" - 4:2

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 17 марта, хоккеисты ЦСК ВВС провели заключительный матч регулярного чемпионата всероссийской хоккейной лиги сезона 2024/2025. Самарцы обыграли "Челны" со счетом 4:2, завершив этот сезон на 28 месте в турнирной таблице.

Шайбы в самарской команде забили Савватеев, Смирнов, Молодцов, Насыров. Со стороны соперника отличились Ляпустин и Цулыгин.

"Ребята сегодня вышли на игру очень собранно и чувствовалось, что они хотели хлопнуть дверью и порадовать болельщиков в последнем матче сезона, — прокомментировал итоги матча главный тренер ЦСК ВВС Сергей Шиханов. — Молодцы, сегодня все выложились, играли на команду, на результат. Да, где-то, что-то не получалось, но итоговый результат превыше всего. Если выиграли, то молодцы. Всех с победой. Спасибо за сезон. Сезон получился неоднозначным, были и взлеты, и падения. Сейчас немного отдохнем и будет готовиться уже к следующему сезону".

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