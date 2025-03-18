В "ЗИМ Галерее" пройдет концерт дарк-фолк группы Sylva

В пятницу, 28 марта, в 19:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдет концерт дарк-фолк группы Sylva (16+). Дуэт молодых самарских музыкантов исполнит синглы прошлых лет, а также треки из предстоящего мини-альбома, выход которого запланирован в начале апреля.

Sylva — самарская инди группа, работающая в жанре дарк-фолка. Российские музыкальные редакторы и критики прочат молодому дуэту Сильвы Мор и Андрея Шарабанова большое будущее, а количество ежемесячных прослушиваний песен группы на стриминговых сервисах перевалило за 300 тысяч.

Основная тема творчества музыкантов — психологические и духовные аспекты жизни, умело вписанные в фольклорные и сказочные мотивы. А музыка сочетает в себе аутентичные этнические инструменты, сплетенные с рифами электрогитар и ритмами барабанной установки.

Помимо прошлого материала, музыканты сыграют треки из предстоящего мини-альбома, получившего название "О Сердце и Пламени".

Вход свободный.