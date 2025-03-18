На базе больницы Середавина откроют Центр охраны семьи

В Самарской области в прошлом году около 14 тысяч молодоженов получили сертификаты на проверку репродуктивного здоровья. Об этом 18 марта на заседании профильного комитета губдумы сообщил руководитель управления организации медицинской помощи женщинам и детям регионального минздрава Денис Курдюмов.

По его словам, министерство будет совершенствовать эту работу. В том числе планируется открытие Центра охраны семьи на базе Самарской областной клинической больницы имени Середавина.

"Центр будет работать в режиме единого окна. Молодожены в течение одного дня смогут пройти все процедуры по оценке репродуктивного здоровья. Это соответствует уровню пожеланий современного поколения на комфортное получение медицинских услуг", — отметил Денис Курдюмов.

Сертификаты на проверку репродуктивного здоровья молодоженам выдают для стимулирования рождаемости. Почитайте советы врача.