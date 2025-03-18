В Самарской области детей вакцинируют от инфекции, провоцирующей развитие рака

В Самарской области планируют увеличит финансирование закупок вакцин от папилломавирусной инфекции. Об этом стало известно 18 марта на заседании комитета губдумы по здравоохранению, демографии и социальной политике.

Руководитель управления организации медицинской помощи женщинам и детям регионального минздрава Денис Курдюмов рассказал, что программа по вакцинации стартовала в 2024 году. На закупку вакцины потратили 30 млн рублей. Было привито 3,8 тыс. девочек в возрасте 9-13 лет.

"Иммунизация от вирусов папилломы — эффективный метод специфической профилактики заболеваний. Она способствует предотвращению развития дисплазии и рака шейки. Цель вакцинации — сохранение репродуктивного здоровья. Важно делать прививку до того, как подросток начал половую жизнь", — отметил Денис Курдюмов.

Во время обсуждения вопроса депутаты выступили за то, чтобы увеличить объемы финансирования программы по вакцинации. У минздрава было аналогичное предложение. Ведь необходимо прививать не только девочек, но и мальчиков, чтобы предотвратить распространение инфекции.