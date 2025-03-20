В Самаре состоится концерт звезд российского джаза Натальи и Олега Бутман

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Эти музыканты — признанный бренд на мировой джазовой сцене, члены московского Союза композиторов, обладатели специальной премии журнала Billboard, послы российского джаза в США и Канаде; одинаково активно гастролируют как в России, так и за рубежом. Принимали участие в крупнейших фестивалях мира.