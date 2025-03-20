В Самаре состоится концерт звезд российского джаза Натальи и Олега Бутман

Эти музыканты — признанный бренд на мировой джазовой сцене, члены московского Союза композиторов, обладатели специальной премии журнала Billboard, послы российского джаза в США и Канаде; одинаково активно гастролируют как в России, так и за рубежом. Принимали участие в крупнейших фестивалях мира.
В 2018 музыканты приняли участие в историческом для России концерте The International Jazz Day 2018 All-Star Global Concert, который проходил в Санкт-Петербурге.
27 марта в универ-студии Самарского университета им. Королёва (Молодогвардейская, 151) прозвучат хиты Микаэла Таривердиева, Максима Дунаевского, Андрея Петрова, Фрэнка Синатры, Майкла Джексона, Стиви Вандера, "Битлз", знаменитые песни о спорте, любви, войне и мире в неповторимых версиях всемирно известного трио.
Начало в 19:00.
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Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!