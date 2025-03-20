"Лада" уступила "Амуру" по буллитам — 3:4

В четверг, 20 марта, на ЛДС "Лада-Арена" в Тольятти прошел заключительный домашний матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги для "Лады". Автозаводцы сыграли с хабаровским "Амуром".

Уже на 15 секунде гости вышли вперед, Владислав Барулин подобрал шайбу у борта, обыграл двух защитников и забил в ворота Данилы Овчарика — 1:0. Для 21-летнего голкипера тольяттинцев этот матч стал первым в стартовом составе.

Отыгрались хозяева за 2 минуты до конца второй двадцатиминутки. Архип Неколенко выдал передачу в разрез на набегающего Михайлова, и Никита без проблем переиграл вратаря хабаровчан — 1:1.

В начале заключительного игрового отрезка после одной из комбинаций Никита Михайлов оказался на пятачке и оформил дубль — 2:1. Не прошло и двух минут Кугрышев после ошибки гостей делает передачу в разрез на Михайлова, и Никита оформляет хет-трик. Это первый хет-трик тольяттинцев в истории КХЛ.

Однако за три минуты подопечные Виктора Костюченка не просто сократили отставание, но и отыгрались. Сначала вторую шайбу забил Барулин, а затем с передачи Грецкого отличился Коротких — 3:3.

В овертайме счет не поменялся, а в серии буллитов единственную и победную шайбу у хабаровчан забросил Игнат Коротких.

Заключительный матч сезона тольяттинцы проведут 23 марта в Москве против "Спартака".