Павел Зубов: "Хотел бы извиниться перед болельщиками за сезон"

После второго за неделю поражения от "Амура" (3:4Б) главный тренер ХК "Лада" Павел Зубов подвел итоги последнего домашнего матча в регулярке, а также поделился планами на следующий сезон.

"По игре говорить смысла нет. Хотел бы извиниться перед болельщиками за сезон и сегодняшнюю игру. Хотели порадовать в крайней игре у себя дома, и все было близко к этому, но как говорится: умудрились на бильярдном столе кучу говна найти и в нее наступить. Овчарик хорошо отыграл в старте, его игрой довольны, и даже первый бросок, который закончился взятием ворот, нисколько нас не смутил, парень выдержал — это дорого стоит. Михайлов тоже молодец, оформил первый хет-трик за два года", — сказал тренер тольяттинцев.

"После матча со "Спартаком" неделю отдыхаем, потом собираемся, работаем. Там уже будет все зависеть от планов руководства, какие цели оно нам поставит. Хотелось бы несколько сборов провести с потенциальными новичками, молодежью, ребятами из ЦСК ВВС", — закончил Зубов.