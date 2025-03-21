Дарья Касаткина вылетела с турнира в Майами со второго круга

Уроженка Тольятти Дарья Касаткина не смогла выйти в третий круг турнира в Майами. В матче второго круга она уступила американке 98-й ракетке мира Хейли Баптист со счетом 6:3, 4:6, 5:7, пишет championat.com.



Продолжительность встречи составила 2 часа 22 минуты. За это время Касаткина сделала пять подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 4 из 16 брейк-пойнтов. На счету американки 11 эйсов, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.