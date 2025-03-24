Больше знаний: студенты СаМеК выступили на соревнованиях «Профессионалы»

В Самарском металлургическом колледже (СаМеК) подвели итоги участия студентов в региональном этапе чемпионатного движения «Профессионалы». Какой опыт ребята приобрели? Как колледж готовит студентов к конкурсам профмастерства? В чем уникальность СаМеК по сравнению с другими учреждениями среднего профессионального образования (СПО)? Об этом и не только мы спросили у педагогов и студентов колледжа. Подробности — в нашем материале.

Растят металлургов и не только

Самарский металлургический колледж (СаМеК) — единственная профильная организация СПО в Поволжье. Главным индустриальным партнером СаМеК является Самарский металлургический завод.

Сотрудничество организовано по нескольким направлениям. Это и профориентационная работа со школьниками (каникулярные смены, экскурсии на предприятие), и ярмарки вакансий для студентов, и обучение по целевым договорам. Сегодня 31 студент дневного отделения заключил с заводом такой договор и учится по индивидуальному графику.

Еще один крупный партнер колледжа — это "ОДК-Кузнецов", который даже проводит на площадке СаМеКа свои чемпионаты.

Автор фото: Ирина Попова

"Также у нас налажено взаимодействие со многими предприятиями по всем специальностям обучения, среди которых ООО "Завод приборных подшипников", АО "Салют", АО "Авиагрегат", ПАО "Гидроавтоматика", АО "Агрегат", "Самарский стройфарфор". Работаем мы и с небольшими развивающимися компаниями, например, с "ТехАэро". Все они активно участвуют в образовательном процессе, можно сказать, вместе с нами растят наших ребят, делятся своим опытом", — рассказал директор Самарского металлургического колледжа Николай Мальцев.

Педагогический коллектив колледжа отмечает возрастающий со временем интерес молодых людей к рабочим профессиям.

Автор фото: Ирина Попова

"Многие ребята, поработав в доставке, в пунктах выдачи заказов, приходят к нам с просьбой помочь трудоустроиться по специальности. Особенно после того как поговорят с теми выпускниками, кто после окончания колледжа сразу пошел работать на предприятия. Они понимают, что на заводах есть стабильность, перспективы, гарантии", — добавила заместитель директора по учебно-практической работе СаМеК Юлия Никитина.

Большие возможности для выпускников-сварщиков колледжа открывает возможность пройти независимую оценку квалификации на базе СаМеКа и получить соответствующий сертификат. Его обязаны иметь все сварщики, которые планируют работать на крупных производствах. Колледж с 2024 года является единственным аккредитованным в Самаре центром Национального агентства квалификации сварщиков (НАКС).

Вышли из зоны комфорта

Для студентов, желающих испытать свои силы в чемпионате "Профессионалы", в колледже организована целая система отбора и подготовки.

Перед началом регионального этапа в СаМеК проводят внутренний отбор по критериям, максимально приближенным к региональному чемпионату. В этом году в таких отборах приняли участие 468 студентов по основным компетенциям, в числе которых сварочные технологии, электромонтаж, токарная работа на станках с числовым программным управлением (ЧПУ), фрезерная работа на станках с ЧПУ.

"В будущем в таких внутренних отборах мы планируем задействовать студентов, которые учатся на гуманитарных специальностях, таких как, например, экономика, бухгалтерский учет. Эти компетенции тоже есть в чемпионате "Профессионалы". Надеемся, что в 2025 году наши студенты примут участие уже в 8-10 компетенциях конкурса", — рассказал Николай Мальцев.

Участвуя во внутренних соревнованиях колледжа, ребята много времени проводят в учебно-производственных мастерских, по определенному графику занимаются со своими наставниками. Нагрузка в такие дни у студентов серьезная, но они с пониманием к этому относятся, говорят преподаватели.

"По итогам внутреннего отбора мы выбираем лучшую десятку и их начинаем готовить уже более интенсивно. И на этом этапе для оценки студентов используем абсолютно такие же критерии, как на "Профессионалах". Победители, набравшие самое большое количество очков, получают право представлять колледж сначала на отборочных соревнованиях к региональному этапу, а затем и в самом региональном этапе", — пояснил Николай Григорьевич. В 2025 году это были 4 студента по компетенциям "Сварочные технологии", "Электромонтаж", "Фрезерные работы со станками ЧПУ" и "Токарные работы на станках с ЧПУ".

В региональный этап вышли двое ребят по последними двум компетенциям.

"Студенты, которые не прошли отбор, сделали все, что смогли. Потому что задания все-таки были довольно-таки сложные. Не хватило буквально нескольких баллов. Плюс добавляется еще психологический момент: ребята могут очень хорошо выполнять свою работу, но при этом теряются очень сильно, когда попадают в атмосферу конкурса", — отметила Юлия Витальевна.

Адреналин и новые знания

Одним из участников регионального этапа стал Владислав Котельников. Он учится на третьем курсе по специальности "Технология машиностроения". Студент признается, что ему нравится работать с металлом, поскольку это своего рода тоже творчество: "Благодаря развитию технологий, сегодня можно создать из металла буквально любое изделие". Поэтому и поступил в СаМеК.

Автор фото: Ирина Попова

Молодой человек рассказал, что к чемпионату "Профессионалы" готовился под руководством студента 4 курса Георгия Романова. "Мы учились полностью создавать программу обработки деталей от самой начальной заготовки до конечного варианта детали", — вспоминает Владислав. Также пришлось ездить на обучение в Поволжский государственный колледж, так как именно на его базе были организованы региональные соревнования чемпионата "Профессионалы". И там же находились станки, на которых предстояло работать во время конкурса.

"В нашем колледже установлены станки марки HAAS американского производства, а на чемпионате были немецкие станки DMG. В целом, они похожи, но к немецким нужно привыкнуть. HААS для меня более удобный, и с программой MasterCam (система для программирования фрезерной, токарной, токарно-фрезерной и электроэрозионной обработки — Прим. ред.) он работает лучше", — пояснил Владислав.

На самом конкурсе ему предстояло выполнить два модуля. Первое задание — это изготовление детали с нуля по чертежу. За 4 часа нужно было в программе создать чертеж, сделать обработку в компьютере, перенести программу на станок, полностью настроить станок, установить весь режущий инструмент и изготовить деталь. И второе задание — изготовить серию деталей, размером поменьше.

Источник фото: предоставлено СаМеК

Но Владислав справился и занял третье место в компетенции. Сам студент оценивает свое выступление положительно: "Для первого раза хороший результат". Вспоминая свои переживания, Владислав уверен, что прошел все это не зря: он научился работать на новых станках, проверил себя — насколько быстро и качественно он смог выполнить все модули.

Участвуя в таких чемпионатах, ребята учатся выходить из зоны комфорта. Это дает им возможность развиваться дальше, влияет как на профессиональный, так и на личностный рост. "Ну и, конечно, студенты, которые принимают участие хотя бы в отборочных соревнованиях, на голову выше своих сверстников. У них выше потребность в новых знаниях, они готовы тратить на это свое лично время после основных занятий. Ребята, которые проходят через этапы конкурса, проделывают много работы, это большой плюс для них", — заключила Юлия Никитина.