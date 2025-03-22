Сборная Самарской области по гандболу стала победителем первенства России U17

В Астрахани завершилось первенство России по гандболу среди девушек до 17 лет.

Сборная Самарской области, составленная из игроков 2009–2010 годов рождения, под руководством тренера Ирины Близновой выиграла все пять матчей группового этапа, в полуфинале одолела команду Волгоградской области — 30:26 и в сложнейшем финале обыграла команду Москвы — 35:34.

Таким образом воспитанницы тольяттинской СШОР № 10 "Олимп" завоевали звание победителей первенства России.

Лучшими игроками на турнире были признаны: Арина Смирнова — лучший разыгрывающий, Александра Солонченко — лучший левый крайний, Елизавета Сапожникова — лучший игрок в составе команды.