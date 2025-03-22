Диана Шнайдер закончила одиночное выступление на турнире в Майями

Уроженка Жигулевска Диана Шнайдер не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA-1000 в Майами. Она проиграла соотечественнице Анне Блинковой со счетом 4:6, 6:7 (0:7), пишет championat.com.

Встреча продолжалась 1 час 29 минут. В ее рамках Блинкова два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Шнайдер один эйс, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.