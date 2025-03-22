В школе № 156 в Самаре выявлены еще случаи заражения гепатитом А

В Самаре в школе № 156 выявлено еще два случая заболевания вирусным гепатитом А, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Самарской области.

Ранее в школе № 156 ввели 35-дневный карантин из-за обнаружения заболевания у учеников. Данная ситуация находится на контроле главы СУ СК РФ Александра Бастрыкина.

Как отмечают в ведомстве, в школе и в семейных очагах, где выявлены заболевшие, проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия, в том числе экстренная вакцинопрофилактика против гепатита А.

"Эпидемиологическая ситуация на территории Самарской области находится на постоянном контроле Управления", - говорится в релизе.