Александр Бастрыкин затребовал доклад о проверке по факту заражения учащихся самарской школы гепатитом А

Председатель СК России поручил доложить о результатах проверки по информации о массовом заражении учащихся школы №156 в Самаре, сообщает Информационный центр СК России.
Напомним, в СМИ сообщалось о массовом заражении учащихся. Родители высказывают предположение о связи распространения болезни с этнической принадлежностью отдельных учащихся, которые не соблюдают санитарные нормы. Также отмечается, что администрация школы пыталась скрыть указанный факт и не ввела карантинные меры, что могло способствовать увеличению числа заболевших.
В Роспотребнадзоре опровергли информацию из соцсетей якобы о массовой вспышке и сообщили, что речь, по результатам дополнительной проверки, — лишь об одном случае. В образовательном учреждении введен карантин на 35 дней.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александру Воеводину доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении, — говорится в сообщении Информцентра СК РФ. — Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства".
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.