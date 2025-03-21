Александр Бастрыкин затребовал доклад о проверке по факту заражения учащихся самарской школы гепатитом А

Председатель СК России поручил доложить о результатах проверки по информации о массовом заражении учащихся школы №156 в Самаре, сообщает Информационный центр СК России.

Напомним, в СМИ сообщалось о массовом заражении учащихся. Родители высказывают предположение о связи распространения болезни с этнической принадлежностью отдельных учащихся, которые не соблюдают санитарные нормы. Также отмечается, что администрация школы пыталась скрыть указанный факт и не ввела карантинные меры, что могло способствовать увеличению числа заболевших.

В Роспотребнадзоре опровергли информацию из соцсетей якобы о массовой вспышке и сообщили, что речь, по результатам дополнительной проверки, — лишь об одном случае. В образовательном учреждении введен карантин на 35 дней.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александру Воеводину доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении, — говорится в сообщении Информцентра СК РФ. — Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства".