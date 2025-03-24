В Самаре рассказали о киле - русской игре с мячом

Самарская ватага "Егорий Храбрый" 22 марта провела для всех желающих практический семинар по киле. Узнать правила и поиграть в традиционную русскую игру с мячом пришли мужчины разного возраста, многие с детьми. Через развитие килы и ее распространение килисты стремятся к возрождению культурной самобытности государствообразующего народа.

Кила — это командный вид спорта, который дает ощущение соперничества и братства одновременно. Ватажники уверены в надежности друг друга на поле и за его пределами. Участники играют руками и ногами. Цель игры — занести мяч в зону поля под названием "город", преодолевая сопротивление соперников. Динамика, яркость, разнообразие, сила, дружба — такими эпитетами охарактеризовали игру участники и зрители семинара.

Кила пока не собирает стадионы. Это не останавливает тех, кто изучает спортивные истоки русского народа, играет в килу и старается увлечь как можно больше людей. Для них важно привести русскую игру в каждый русский двор.

"Мечтаю подарить России современный, популярный спорт, который стал бы ее символом в мире, отражением духа и дополнил ее уникальный образ", — говорит Дмитрий Черняк, создавший в 2014 г. Федерацию килы в России.

В Самарской области русскую игру возрождает ватага "Егорий Храбрый", созданная два года назад. Как отмечает атаман ватаги "Егорий Храбрый" Никита Некрасов, кила возвращает спортивные традиции, а также слова и понятия: "ватага" (команда), "атаман" (капитан команды), "братина" (славянская чаша для братского пира), "ватажник", "взять город".

При поддержке "Русской общины Самара" в конце 2024 г. прошел межрегиональный турнир по киле, участие в котором приняли ватаги из Самары, Чувашии, Ханты-Мансийска и Нижнего Новгорода. По традиции после турнира ватажники испили квас из братины. Дмитрий Черняк, присутствующий на турнире, отметил высокий уровень организации и душевность встречи.

"С каждым годом ватаг по России все больше. Кила — это народная игра. Для нее ничего не надо кроме желания и мяча. Мужчины собираются и сначала как мы — играют во дворах, в парках, на песке, на снегу. Потом оттачивают мастерство, начинают тренироваться регулярно и в итоге выходят на высокий уровень — участвуют в ежегодной Богатырской сече в Москве", — рассказывает Никита Некрасов.

На практический семинар в Самаре приехали интересующиеся из Тольятти и Нового Буяна, которые хотят создать свои ватаги.

В килу может играть каждый, вне зависимости от телосложения, спортивной подготовки и возраста. Главное — желание и специальный мяч, напоминающий по форме тыкву. Для детей от 6 лет мяч выбирают весом 600 грамм, для подростков — 900 грамм, мужчины играют полуторакилограммовым.

Детская кила бесконтактная. Мужская кила довольно жесткая, поэтому, по словам игроков, "слабый уходит или становится сильнее".

В самарской ватаге играют мужчины от 18 до 63 лет. Ватажники говорят, что со временем кила закаляет дух и характер, формирует атлетическую форму и развивает физическую силу. В августе 2024 г. самарская ватага (которая считается начинающей) сразилась в товарищеской игре с одной из сильнейших ватаг России — "Сурский рубеж". Самарцы показали достойную игру, поборолись, не один раз взяли город соперника.

"Русским мало родиться, русским нужно стать: знать свою историю, традиции, культуру. Надо как можно больше впитать в себя русского. Кила — это одна из частей базовой культуры. Мы стараемся возродить традиции предков, которые в какой-то момент ушли из жизни русского общества и как можно больше людей вовлечь в занятия традиционными русскими видами спорта и в изучение великой истории нашей страны", — говорит игрок ватаги "Егорий Храбрый" Андрей Летвяков.