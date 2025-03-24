В 2024 году из Самарской области выдворили более 4 тысяч мигрантов

В прошлом году с территории Самарской области выдворили 4244 мигранта. Это на 37,5% больше, чем в 2023 году. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

"В 2024 г. в регионе были проведены федеральная комплексно-профилактическая операция "Нелегал-2024" и региональное мероприятие "Нелегальный мигрант". За нарушения правил въезда, либо режима пребывания по итогам рассмотрения судами Самарской области было принято решение об административном выдворении за пределы РФ в отношении 4963 (+15,4%) иностранных граждан.Фактически выдворено 4244 (+37,5%)", — отмечается в отчете правоохранительных органов за 2024 год.

В ГУ МВД добавили, что всего в прошлом году вынесли 157 решений о депортации иностранных граждан, при этом депортировано было 52 человека (+6,1%), направлено 7227 (+42,9%) представлений о запрете въезда в РФ иностранцам.

В целом показатели миграции иностранцев и лиц без гражданства в регион сократились. Так, на миграционный учет в прошлом году поставили 202578 человек (-8,6%). С учета сняли 141114 человек (+8,2%). Большинство иностранцев — 57,4% — указывают в качестве цели въезда работу.

Правоохранители констатируют, что чаще всего в Самарскую область прибывают граждане из СНГ. В шестерку стран, откуда идет основной поток мигрантов, входят Узбекистан (41% от общего числа поставленных на учет), Таджикистан (31%), Казахстан (8%), Кыргызстан (5%), а также Армения и Азербайджан (по 3%).

Также в отчете содержится информация о преступлениях в сфере миграционного законодательства. За прошлый год их число составило 5587 (+46,6%). Самые распространенные статьи — "Организация незаконной миграции" (+148,1%), "Фиктивная регистрация" (12,1%), "Фиктивная постановка" (51%).

"В 2024 году криминальная активность иностранцев снизилась до 802 случаев (-43%). Данная тенденция обусловлена сокращением в значительной мере преступных посягательств в сфере незаконного оборота наркотиков (- 61,7%), в том числе фактов сбыта (- 64,3%). Сократилось число преступлений, совершенных как трудовыми (- 35,9%), так и незаконными мигрантами (-50,6%)", — указывается в отчете.

При этом уменьшилось и число преступлений, совершенных в отношении иностранцев и лиц без гражданства (-15,8% или 171 случай).