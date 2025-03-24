Разработанное в СамГМУ устройство для диагностики сердца и легких получило регистрационное удостоверение

Разработанный в СамГМУ цифровой стетофонендоскоп Health Check-Up получил регистрационное удостоверение, сообщает Telegram-канал "Наука63".
Это устройство предназначено для диагностики сердца и легких и имеет три режима аускультации. Оно позволяет не только проводить исследования, но и записывать результаты в аудиоформате, передавать их по Bluetooth в специальное приложение, хранить и обеспечивать бессрочный доступ к записям.
Опытные клинические эксперты многопрофильных Клиник СамГМУ оценили качество звука выше, чем в классическом стетофонендоскопе. Это делает его незаменимым помощником для врачей и студентов медицинских вузов.
Стетофонендоскоп может быть интегрирован в медицинские информационные системы и уже работает совместно с платформой дистанционного мониторинга показателей здоровья Health Check-Up.
СамГМУ — участник проекта межвузовского кампуса в Самарской области, который открывает новые возможности для развития науки и образования. Кампус станет пространством для сотрудничества, совместных исследований и реализации образовательных программ.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения