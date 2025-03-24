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Образование Общество

Разработанное в СамГМУ устройство для диагностики сердца и легких получило регистрационное удостоверение

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Разработанный в СамГМУ цифровой стетофонендоскоп Health Check-Up получил регистрационное удостоверение, сообщает Telegram-канал "Наука63".

Это устройство предназначено для диагностики сердца и легких и имеет три режима аускультации. Оно позволяет не только проводить исследования, но и записывать результаты в аудиоформате, передавать их по Bluetooth в специальное приложение, хранить и обеспечивать бессрочный доступ к записям.

Опытные клинические эксперты многопрофильных Клиник СамГМУ оценили качество звука выше, чем в классическом стетофонендоскопе. Это делает его незаменимым помощником для врачей и студентов медицинских вузов.

Стетофонендоскоп может быть интегрирован в медицинские информационные системы и уже работает совместно с платформой дистанционного мониторинга показателей здоровья Health Check-Up.

СамГМУ — участник проекта межвузовского кампуса в Самарской области, который открывает новые возможности для развития науки и образования. Кампус станет пространством для сотрудничества, совместных исследований и реализации образовательных программ.

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