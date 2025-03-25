Сельхозугодий прибавится: в Самарской области продолжатся мероприятия по мелиорации

В Самарской области в 2025 году мероприятия по мелиорации помогут вернуть в сельскохозяйственный оборот неиспользуемые пашни. Планируется, что в этом году на мелиорацию земель будет направлено более 292 миллионов рублей из средств областного и федерального бюджетов.
Поддержка проектов мелиорации осуществляется в соответствии с целями, установленными государственной программой эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации.
В прошлом году в рамках приоритетного национального проекта "Международная кооперация и экспорт", инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в Самарской области успешно завершилась реализация двух мелиорационных проектов на площади почти 1 тысяча гектаров.
На данный момент в Самарской области под искусственным поливом находится 35 тысяч гектаров, причем больше всего орошение применяется в Приволжском районе — более 19 тысяч гектаров.
Сельскохозяйственное предприятие "Сев-07" выступает одним из флагманов по вводу новых поливных угодий. Реализованный проект "Строительство оросительной системы в Приволжском районе Самарской области" стал одним из важных этапов, в ходе которого в эксплуатацию было введено 585 гектаров орошаемых земель. Оросительная система включает в себя открытые дождевальные машины нового поколения и подключена к ранее построенной системе на площади 2100 гектаров, с подключением к государственной оросительной системе — Куйбышевский обводнительно-оросительный канал.
Александр Перфилов, руководитель управления сельского хозяйства Приволжского района, подчеркнул значимость мелиорации, особенно в зоне рискованного земледелия.
"В прошлом году, несмотря на сложные летние погодные условия, благодаря существующей оросительной системе удалось выполнить план по сбору урожая", — отметил он.
Также завершен проект компании ООО "Астра", связанный с проведением культуртехнической мелиорации в муниципальном районе Кинельский Самарской области. Здесь была выполнена расчистка земель и проведен комплекс агромелиоративных мероприятий, направленных на восстановление и повышение почвенного плодородия. Площадь затронутых земель составила более 400 гектар.
Минсельхозом России обозначены приоритеты по вовлечению в оборот земель сельхозназначения. Основная задача, по словам Оксаны Лут, министра сельского хозяйства РФ, — увеличение площади сельскохозяйственных угодий, обеспечение их плодородия, а также дальнейшее повышение производительности и эффективности работы отрасли в целом.
Отметим, что в 2025 году в рамках реализации программы социально-экономического развития Самарской области, представленной главой региона Вячеславом Федорищевым, были сохранены действующие и добавлены новые меры государственной поддержки сельского хозяйства.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами