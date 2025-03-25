Андрей Кислов представил ежегодный отчет о своей работе в Совете Федерации

Сенатор Росийской Федерации Андрей Кислов, представляющий в Совете Федерации Самарскую область, выступил в Самарской Губернской Думе с отчетом о результатах своей работы 2024 году. В документ вошли сведения об участии парламентария в законотворческой деятельности, в мероприятиях Совета Федерации и профильного Комитета, взаимодействии с регионом, рабочих поездках в муниципалитеты, приемах граждан, благотворительной деятельности, а также иных решенных задачах.

В отчетный период Андрей Кислов принял участие во всех без исключения пленарных заседаниях Совета Федерации — всего их состоялось 24. Сенатор входит в Комитет по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. В рамках работы в профильном Комитете он курирует такие сферы, как государственная аграрная и продовольственная политика, агрострахование, социальное развитие села, управление водными ресурсами и объектами, госуправление в сфере обращения с отходами производства и потребления.

Результатами законодательной работы Комитета стали предложения, которые были учтены при рассмотрении федеральных законов. Кроме того, рекомендации Комитета учитываются федеральными органами исполнительной власти при подготовке проектов документов, регулирующих отдельные сферы экономики.

Помимо работы в Комитете, Андрей Кислов входит в состав нескольких рабочих групп и комиссий Совета Федерации, принимает активное участие в их работе. Также он является членом временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию правого регулирования в сфере государственного и муниципального контроля.

В течение прошлого года Андрей Кислов инициировал и работал над несколькими федеральными законопроектами. Среди них, например, проект федерального закона, направленный на совершенствование правового регулирования отношений, связанных с противодействием несанкционированным подключениям к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам. Его основная цель — обеспечение общественной безопасности, защиты жизни, здоровья и имущества граждан и организаций. Также сенатором велась работа по проектам федеральных законов и проектам законодательных инициатив, подготовленными Самарской Губернской Думой.

Андрей Кислов регулярно принимает участие в заседаниях Самарской Губернской Думы, выезжает в муниципалитеты, проводит рабочие совещания на территории региона по поручениям Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Также в рамках работы в регионе сенатор проводит приемы граждан, рассматривает и оказывает содействие в решении обращений граждан, принимает участие в рабочих совещаниях и общественно значимых мероприятиях, таких как День Победы, Парад Памяти и многих других. Кроме того, парламентарием ведется системная работа по поддержке участников СВО и членов их семей, оказывает благотворительную помощь военному госпиталю и 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии.

После оглашения отчета сенатор ответил на несколько вопросов депутатов. В заключении председатель Губернской Думы Геннадий Котельников акцентировал внимание на том, что Андрей Кислов регулярно принимал участие в пленарных заседаниях областного парламента: "До того, как стать сенатором, вы больше двадцати лет проработали в нашей думе. В качестве сенатора вы активно отстаиваете интересы Самарской области на федеральном уровне, прикладываете значительные усилия для решения задач по социально-экономическому развитию региона. От лица депутатского корпуса хочу поблагодарить вас за активную и плодотворную деятельность на благо Российской Федерации и Самарской области", — обратился Геннадий Котельников к сенатору.

Напомним, что Андрей Кислов посвятил депутатской работе в Самарской Губернской Думе 24 года, в течение трех созывов она возглавлял комитет по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды. В сентябре 2021 г. с результатом более 72% был вновь переизбран депутатом Губернской Думы седьмого созыва по Красноярскому избирательному округу, куда входят четыре района: Елховский, Кошкинский, Красноярский и Сергиевский. На первом заседании областного парламента нового созыва был делегирован в Совет Федерации от представительного органа государственной власти Самарской области.

Отчет о деятельности сенаторов ежегодно публикуется на сайте верхней палаты. Соответствующая информация также размещается на сайте регионального парламента, если сенатор представляет законодательный орган.