Диана Шнайдер вышла в полуфинал турнира в Майями в парном разряде

Уроженка Жигулевска Диана Шнайдер с соотечественницей Миррой Андреевой вышли в полуфинал турнира в Майами в парном разряде. На стадии 1/4 финала они одержали волевую победу над дуэтом Екатерина Александрова (Россия)/Питон Стирнс (США). Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:3, 1:0 (10:4), пишет championat.com.

Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту. За это время россиянки выполнили один эйс, допустили пять двойных ошибок и реализовали два из шести брейк-пойнтов. На счету их соперниц шесть подач навылет, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.

В следующем круге Андреева и Шнайдер сразятся с победителями матча Цзян Синьюй/Фанг-Се Ву — Ван Синьюй/Чжэн Сайсай.