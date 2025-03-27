Гандбольная "Лада" вничью сыграла с "Кубанью"

В своем девятом матче второй части предварительного этапа "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2024/25" (за 1-6 места) в Краснодаре "Лада" сыграла вничью с "Кубанью" — 26:26 (14:17).

Только победа в этой встрече оставляла тольяттинкам какие-то шансы покинуть по итогам "регулярки" последнее место в топовой шестерке и все-таки оставить позади себя "Кубань". Они были очень близки к решению немаловажной стратегической задачи, но удача обошла их стороной. Хотя гости сами, если разобраться, себе создали проблемы в матче, в котором поначалу у них все развивалось в благоприятном ключе. Два первых гола были забиты в ворота хозяек площадки. Те довольно быстро счет сравняли, однако подопечные Екатерины Маренниковой с заданного направления не сбились и после 16 минут игры оторвались от соперниц уже на четыре мяча.

Далее последовал труднообъяснимый четырехминутный сбой, в течение которого желто-зеленые отыгрались (10:10). "Лада", взяв тайм-аут, снова сделала "плюс 2". Но ненадолго. За пять минут до перерыва "Кубань" впервые в матче лидерство перехватила (13:12). Полина Мусина своим уже четвертым голом в первом тайме снова выровняла положение. Однако дальше все пошло у наших наперекосяк. Переборщив с удалениями (пять против трех до перерыва), приезжая сторона позволила соперницам еще прочнее захватить инициативу. И они к антракту довели отрыв от нас до трех мячей.

После передышки "Лада" ввела в бой первую из двух своих "темных лошадок", которых в предыдущем тайме продержала на скамейке запасных. Алиса Дворцевая сразу принялась с жаром оправдывать доверие своих тренеров. Все ее три гола пришлись на первые шесть с половиной минут второй половины игры. Причем забивала на этом отрезке у волжанок исключительно она! У хозяек поля ей достойно отвечала Анжелика Лебедева, ставшая в итоге лучшим снайпером встречи. А затем и у других гандболисток в зеленых майках пробудилась бомбардирская активность. Вскоре преимущество "Кубани" доросло уже до четырех мячей.

Маренникова с помощью тайм-аута попыталась реанимировать у своих приунывших подопечных жажду погони. В пекло было брошено еще одно тайное оружие гостей, до сих пор остававшееся в резерве. Речь о Дарье Миловой, которой была уготована непривычная для нее роль плеймейкера. Гости с Дашей в центре стали пробовать атаковать всемером, снимая в равных составах вратаря. Однако до поры до времени все выглядело беспросветно. На 49-й минуте разница в счете в пользу южанок доросла уже до почти железобетонных "плюс шести".

Вряд ли их наставник Денис Сайфулин предполагал в тот момент, что больше "Кубань" ни разу не вскроет ворота соперниц. Но именно так и произошло! Своим тайм-аутом он при счете 26:21, очевидно, попытался заглушить предвестники намечающегося перелома. Его подопечные, конечно же, на тот момент еще не впали в полный ступор. Так или иначе, признаки того, что "Лада" не намерена прибегнуть к преждевременной капитуляции, тренер краснодарок, вероятно, разглядел. И оказался прав.

На передовую у тольяттинок выдвинулась все та же Милова, чьи три подряд решительных укола привели к семиметровым, которые Алёна Осипова хладнокровно реализовала! Юлия Кунцевич в нашей "рамке" совершила пару важнейших "спасений", которые окончательно деморализовали "Кубань". Счет после бросков Екатерины Терлецкой и Алины Соковой стал равным и, как оказалось, окончательным за три с половиной минуты до финальной сирены. Но это еще была никакая не развязка!

Главный эпизод случился за 70 секунд до конца, когда Милова уже самолично отправила мяч в сетку в результате дерзкого сольного прохода. Арбитры, тем не менее, свистнув ей пробежку, что выглядело вовсе не бесспорно, приняли решение этот гол не засчитать. Хозяйки поля, по-прежнему излучая нервозность, почти весь остаток поединка провели в атаке. Но волжанки выстояли, а перед самым финишем запросили тайм-аут, который из-за нехватки времени (всего одна секунда) уже, конечно, не мог ни на что повлиять.