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"Т Плюс" познакомила самарских старшеклассников с профессией энергетика

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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"Т Плюс" совместно с Самарским государственным техническим университетом (СамГТУ) провели день открытых дверей для старшеклассников на теплоэнергетическом факультете. В очередной раз мероприятие прошло в формате тест-драйва — серии испытаний, подготовленных преподавателями университета и энергетиками.

В частности, сотрудники "Т Плюс" подготовили для ребят цикл вопросов, связанных с историей Самарской ГРЭС — старейшей электростанции Поволжья, которая в этом году отметит 125-летие. Победителем квиза стал ученик 11 класса школы № 6 имени М. В. Ломоносова Александр Серебряный. Представители компании вручили ученику сертификат о целевом обучении на теплоэнергетическом факультете СамГТУ с гарантией дальнейшего трудоустройства в "Т Плюс".

"Благодаря целевому обучению молодые люди получают целый ряд преимуществ для построения будущей карьеры в отрасли. Среди них — дополнительная стипендия для отличников, участие в многочисленных обучающих программах, возможность совмещения учёбы и работы в энергетике на старших курсах. Кроме того, за каждым участником проекта закреплён наставник из числа руководителей "Т Плюс", который координирует учебный план и оказывает всестороннюю помощь и поддержку будущему специалисту", — отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала "Т Плюс" Галина Никонова.

Энергокомпания давно и плодотворно взаимодействует с профильным вузом, помогая абитуриентам и выпускникам определиться с местом работы. В частности, энергетики поддерживают проект "Школа молодого энергетика", где ребята знакомятся с энергетикой, возобновляемыми источниками энергии, автоматизацией и управлением в теплоэнергетике и многими другими направлениями.

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