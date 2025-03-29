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Олимпийские Спорт

Дарья Касаткина сменила гражданство и не будет больше играть за Россию

САМАРА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Уроженка Тольятти, 12-я ракетка мира Дарья Касаткина сменила гражданство и теперь будет представлять Австралию, сообщает championat.com.

"Рада сообщить всем вам, что моё заявление на получение вида на жительство было одобрено правительством Австралии. Австралия — место, которое я люблю, невероятно гостеприимное, и там я чувствую себя как дома. Мне нравится в Мельбурне, и я с нетерпением жду, когда смогу сделать это место своим домом. В связи с этим я горжусь, что теперь представляю свою новую родину, Австралию, в своей профессиональной теннисной карьере, — написала Касаткина в соцсетях. — Очевидно, что это решение далось мне нелегко. Хочу выразить свою благодарность и признательность моей семье, тренерам и всем, кто поддерживал меня на протяжении всего моего пути в теннисе. Всегда буду уважать и ценить свои корни, но очень рада начать новую главу в своей карьере и жизни под австралийским флагом. Спасибо всем за понимание и постоянную поддержку".

Гид потребителя

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Александр Воробьев 19 июля 2021 05:10 Дарья Касаткина отказалась от участия в Олимпиаде в одиночном разряде

А что она там могла поймать? НеуДачница.

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Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия

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детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны

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