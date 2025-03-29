Дарья Касаткина сменила гражданство и не будет больше играть за Россию

Уроженка Тольятти, 12-я ракетка мира Дарья Касаткина сменила гражданство и теперь будет представлять Австралию, сообщает championat.com.

"Рада сообщить всем вам, что моё заявление на получение вида на жительство было одобрено правительством Австралии. Австралия — место, которое я люблю, невероятно гостеприимное, и там я чувствую себя как дома. Мне нравится в Мельбурне, и я с нетерпением жду, когда смогу сделать это место своим домом. В связи с этим я горжусь, что теперь представляю свою новую родину, Австралию, в своей профессиональной теннисной карьере, — написала Касаткина в соцсетях. — Очевидно, что это решение далось мне нелегко. Хочу выразить свою благодарность и признательность моей семье, тренерам и всем, кто поддерживал меня на протяжении всего моего пути в теннисе. Всегда буду уважать и ценить свои корни, но очень рада начать новую главу в своей карьере и жизни под австралийским флагом. Спасибо всем за понимание и постоянную поддержку".