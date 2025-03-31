Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли турнир в Майами в парном разряде

Российские теннисистки Мирра Андреева и воспитанница тольяттинской школы тенниса Диана Шнайдер выиграли турнир в Майами в парном разряде. В решающем матче турнира они обыграли испанку Кристину Букшу и японку Мию Като со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 10:2. Об этом сообщает championat.com.
Продолжительность матча составила 1 час 39 минут. Россиянки четыре раз подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали четыре из пяти брейк-пойнтов. Их соперницы допустили две двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из семи заработанных.
Ранее они завоевали титул в парном разряде на турнире в Брисбене в парном разряде. Кроме того, они стали серебряными призёрами Олимпийских игр в Париже.
Издание пишет, что россиянки впервые выиграли турнир уровня WTA-1000 в парном разряде. Для Андреевой и Шнайдер это второй титул в парном разряде. Ранее, в январе 2025 г., они завоевали титул в парном разряде на турнире в Брисбене. Кроме того, в августе 2024 г. они стали серебряными призерами Олимпийских игр в Париже.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!