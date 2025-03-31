Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли турнир в Майами в парном разряде

Российские теннисистки Мирра Андреева и воспитанница тольяттинской школы тенниса Диана Шнайдер выиграли турнир в Майами в парном разряде. В решающем матче турнира они обыграли испанку Кристину Букшу и японку Мию Като со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 10:2. Об этом сообщает championat.com.

Продолжительность матча составила 1 час 39 минут. Россиянки четыре раз подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали четыре из пяти брейк-пойнтов. Их соперницы допустили две двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из семи заработанных.

Ранее они завоевали титул в парном разряде на турнире в Брисбене в парном разряде. Кроме того, они стали серебряными призёрами Олимпийских игр в Париже.

Издание пишет, что россиянки впервые выиграли турнир уровня WTA-1000 в парном разряде. Для Андреевой и Шнайдер это второй титул в парном разряде. Ранее, в январе 2025 г., они завоевали титул в парном разряде на турнире в Брисбене. Кроме того, в августе 2024 г. они стали серебряными призерами Олимпийских игр в Париже.