Самарская область присоединится ко всероссийской акции "Будь уверен! Будь здоров!"

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) с привлечением подведомственных ему организаций с 4 по 7 апреля проводит всероссийскую акцию "Будь уверен! Будь здоров!" во всех федеральных округах РФ, приуроченную ко всемирному дню здоровья.

В дни акции специалисты ФБУ "Самарский ЦСМ" на безвозмездной основе будут вести прием граждан для проведения контроля выходных параметров бытовых тонометров артериального давления, используемых населением, а также дадут рекомендации по дальнейшему использованию оборудования.

За время проведения акции с 2018 г. более 110 тыс. приборов было проверено, около 10% из которых показали какие-либо отклонения от заявленных производителем технических и/или метрологических характеристик и были не рекомендованы к дальнейшей эксплуатации. Мероприятие получило положительный отклик от населения.

В Самаре и Сызрани акция будет проводиться также, как и в прошлые годы, а жителей Тольятти ждут серьезные изменения. В этом году впервые к акции подключились центры социального обслуживания населения районов Тольятти, кроме того, впервые в этом году проверку работы тонометров будут осуществлять и в городе Отрадный.

Таким образом акция будет проходить:

с 4 по 7 апреля с 9:00 до 16:00 в Самаре (ул. Воронежская, 202, испытательная лаборатория ФБУ "Самарский ЦСМ";

с 4 по 7 апреля с 9:00 до 16:00 в Сызрани (ул. Новосибирская, 41, филиал ФБУ "Самарский ЦСМ");

с 4 по 7 апреля с 9:00 до 16:00 в Отрадном (ул. Физкультурников, 30, филиал ФБУ "Самарский ЦСМ").

И по отдельному графику в г. Тольятти:

4 апреля с 13:00 до 17:00 (К.Маркса, 40, центр социального обслуживания населения);

5 апреля с 10:00 до 14:00 (ул. Автостроителей, 68, вход с улицы Дзержинского, центр социального обслуживания населения);

6 апреля с 9:00 до 16:00 (ул. Радищева 12, филиал ФБУ "Самарский ЦСМ");

7 апреля с 8:00 до 12:00 (ул. Громовой, 42, центр социального обслуживания населения).

Вопросы по организации и проведению акции по телефону: 8-800-775-6-777.