Самарская область присоединится ко всероссийской акции "Будь уверен! Будь здоров!"

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) с привлечением подведомственных ему организаций с 4 по 7 апреля проводит всероссийскую акцию "Будь уверен! Будь здоров!" во всех федеральных округах РФ, приуроченную ко всемирному дню здоровья.
В дни акции специалисты ФБУ "Самарский ЦСМ" на безвозмездной основе будут вести прием граждан для проведения контроля выходных параметров бытовых тонометров артериального давления, используемых населением, а также дадут рекомендации по дальнейшему использованию оборудования.
За время проведения акции с 2018 г. более 110 тыс. приборов было проверено, около 10% из которых показали какие-либо отклонения от заявленных производителем технических и/или метрологических характеристик и были не рекомендованы к дальнейшей эксплуатации. Мероприятие получило положительный отклик от населения.
В Самаре и Сызрани акция будет проводиться также, как и в прошлые годы, а жителей Тольятти ждут серьезные изменения. В этом году впервые к акции подключились центры социального обслуживания населения районов Тольятти, кроме того, впервые в этом году проверку работы тонометров будут осуществлять и в городе Отрадный.
Таким образом акция будет проходить:
- с 4 по 7 апреля с 9:00 до 16:00 в Самаре (ул. Воронежская, 202, испытательная лаборатория ФБУ "Самарский ЦСМ";
- с 4 по 7 апреля с 9:00 до 16:00 в Сызрани (ул. Новосибирская, 41, филиал ФБУ "Самарский ЦСМ");
- с 4 по 7 апреля с 9:00 до 16:00 в Отрадном (ул. Физкультурников, 30, филиал ФБУ "Самарский ЦСМ").
И по отдельному графику в г. Тольятти:
- 4 апреля с 13:00 до 17:00 (К.Маркса, 40, центр социального обслуживания населения);
- 5 апреля с 10:00 до 14:00 (ул. Автостроителей, 68, вход с улицы Дзержинского, центр социального обслуживания населения);
- 6 апреля с 9:00 до 16:00 (ул. Радищева 12, филиал ФБУ "Самарский ЦСМ");
- 7 апреля с 8:00 до 12:00 (ул. Громовой, 42, центр социального обслуживания населения).
Вопросы по организации и проведению акции по телефону: 8-800-775-6-777.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас