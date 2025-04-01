170 заявок подали родители Самарской области на второй сезон конкурса родительских комитетов

Завершилась заявочная кампания второго сезона конкурса инициатив родительских сообществ, организованного Российским обществом "Знание" при поддержке Министерства просвещения РФ. По итогам отбора 8397 проектов подали родительские комитеты из 89 регионов России. Из них 170 из Самарской области. Теперь их инициативы ждет техническая экспертиза и оценка конкурсными комиссиями по регионам.

Во втором сезоне наибольшую активность в заявочной кампании проявили родительские комитеты из Приволжского (2726 заявок), Южного (1507 заявок) и Центрального (1324 заявок) федеральных округов. Таким образом, участниками конкурса стали 7460 школ со всей страны. Кроме того, 2445 школ, которые подали свои проекты в прошлом сезоне, но не смогли победить, решили доработать заявки и поучаствовать в конкурсе снова.

"Мы во второй раз проводим Всероссийский конкурс родительских инициатив, и рад отметить, что интерес к нему среди родителей растет. Благодарю каждого участника за активную позицию, стремление сделать школьную жизнь ярче и интереснее, а также за вклад в организацию внеурочной деятельности. Именно тесное взаимодействие родителей и педагогов позволяет создавать эффективную воспитательную среду, способствующую всестороннему развитию наших детей", — отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

Победителей объявят на очередном заседании Всероссийского родительского комитета не позднее 30 мая. Для реализации лучших инициатив предусмотрено три категории призового фонда: от 200 до 500 тыс. руб., от 500 тыс. до 1 млн руб. и от 1 млн до 2 млн рублей.

"Второй сезон конкурса подтвердил высокий интерес родительского сообщества к проекту. Мы получили еще больше заявок, еще больше инициатив, нацеленных на решение ключевых вопросов в области воспитания подрастающих поколений. Теперь нашим экспертам предстоит оценить и отобрать лучшие инициативы. Я хочу поблагодарить всех участников за их активность и неравнодушие. Здорово, что в нашей стране такое большое количество людей, желающих реализовывать социально-значимые проекты", — сказал генеральный директор Общества "Знание" Максим Древаль.

Конкурс поддержки родительских инициатив был анонсирован на первом заседании ВРК. На нем первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко заявил, что президент поручил выделить на реализацию родительских инициатив из резервного фонда 1 млрд рублей. По итогам первого конкурса свои проекты подали 5003 школы. Победителями стали 200 родительских комитетов из 78 регионов страны.