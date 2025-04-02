В самарской кирхе пройдет вечер камерной и органной музыки

В воскресенье, 13 апреля, в 16:00 в Евангелическо-лютеранской церкви Святого Георга пройдет вечер камерной и органной музыки "Музыкальное приношение Баху" (6+).

Концерт пройдет в рамках празднования 340-летия великого немецкого органиста и кантора.

Исполнители: лауреат международных конкурсов руководитель барочной капеллы "Золотой век" Александр Листратов (виолончель, Москва) и Анна Карпова (орган, Самара). Ведет концерт искусствовед Анна Карпова.

Александр Листратов — один из ведущих специалистов в области исторического исполнительства, художественный руководитель барочной капеллы "Золотой век". Продолжатель виолончельных традиций Е. Гендлина, М. Флидермана, А. Красильникова, Брюно Коксе (Франция), Чарльза Медлама (Великобритания), Роэля Дильтиенса (Бельгия). Как солист и участник ансамблей выступает в таких залах, как Вигмор-холл (Лондон), Сен-Шапель (Париж), Папский замок в Авиньоне, Королевский замок в Варшаве, Троицкий замок (Прага), Большой Зал Санкт-Петербургской Филармонии и др.

В репертуаре Александра Листратова произведения от первых сонат для виолончели и бассо-континуо XVII века эпохи Фрескобальди и виолончелистов капеллы Святого Петрония, до композиторов XXI века.