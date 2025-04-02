В самарской кирхе пройдет вечер камерной и органной музыки

В воскресенье, 13 апреля, в 16:00 в Евангелическо-лютеранской церкви Святого Георга пройдет вечер камерной и органной музыки "Музыкальное приношение Баху" (6+).
Концерт пройдет в рамках празднования 340-летия великого немецкого органиста и кантора.
Исполнители: лауреат международных конкурсов руководитель барочной капеллы "Золотой век" Александр Листратов (виолончель, Москва) и Анна Карпова (орган, Самара). Ведет концерт искусствовед Анна Карпова.
Александр Листратов — один из ведущих специалистов в области исторического исполнительства, художественный руководитель барочной капеллы "Золотой век". Продолжатель виолончельных традиций Е. Гендлина, М. Флидермана, А. Красильникова, Брюно Коксе (Франция), Чарльза Медлама (Великобритания), Роэля Дильтиенса (Бельгия). Как солист и участник ансамблей выступает в таких залах, как Вигмор-холл (Лондон), Сен-Шапель (Париж), Папский замок в Авиньоне, Королевский замок в Варшаве, Троицкий замок (Прага), Большой Зал Санкт-Петербургской Филармонии и др.
В репертуаре Александра Листратова произведения от первых сонат для виолончели и бассо-континуо XVII века эпохи Фрескобальди и виолончелистов капеллы Святого Петрония, до композиторов XXI века.
Последние комментарии
Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!